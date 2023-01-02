Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Воронежской области сбили украинский беспилотник

Ночью 2 января на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО разведывательный беспилотник, запущенный из Украины, сообщили изданию «Блокнот» в правительстве Воронежской области. По его данным, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Издание сообщало, что ночью жители Воронежа жаловались на звуки громкого взрыва. По словам очевидцев, инцидент произошел в Юго-Западном районе «во втором часу ночи». Один из горожан написал, что «у всех стоящих во дворе машин сработали сигнализации» из-за шума.

Сегодня ночью, 2 января, также была совершена атака на поселок в Климовском районе Брянской области. В результате удара беспилотника поврежден объект энергоснабжения, поселок остался без электричества. На объекта энергоснабжения произошел пожар, его уже локализовали.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...