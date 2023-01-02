В Воронежской области сбили украинский беспилотник

Ночью 2 января на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО разведывательный беспилотник, запущенный из Украины, сообщили изданию «Блокнот» в правительстве Воронежской области. По его данным, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Издание сообщало, что ночью жители Воронежа жаловались на звуки громкого взрыва. По словам очевидцев, инцидент произошел в Юго-Западном районе «во втором часу ночи». Один из горожан написал, что «у всех стоящих во дворе машин сработали сигнализации» из-за шума.

Сегодня ночью, 2 января, также была совершена атака на поселок в Климовском районе Брянской области. В результате удара беспилотника поврежден объект энергоснабжения, поселок остался без электричества. На объекта энергоснабжения произошел пожар, его уже локализовали.

Лаура Кеффер