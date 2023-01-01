Минобороны назвало целями ударов 31 декабря объекты украинского ОПК

Представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что 31 декабря Вооруженные силы России нанесли удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, причастным к производству ударных беспилотников.

Господин Конашенков добавил, что были поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА. «Цель удара достигнута»,— подчеркнул представитель Минобороны на брифинге (цитата по ТАСС).

По словам Игоря Конашенкова, за сутки российские вооруженные силы уничтожили 15 БПЛА Украины, в том числе в населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик, Белгородской, Запорожской, Николаевской, Харьковской областей и Крыма.

31 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 1 января над Киевом и областью сбили 32 беспилотника. В «Укрэнерго» рассказали о беспрецедентных повреждениях энергосистемы.

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Лусине Баласян