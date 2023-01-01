В Ростове-на-Дону начали развешивать ориентировки на сбежавших бойцов ЧВК «Вагнер»

В кафе и ресторанах Ростова-на-Дону развешивают ориентировки на шестерых заключенных, сбежавших с территории учебного центра ЧВК «Вагнер», сообщает местное издание DonDay.ru.

Из ориентировки следует, что осужденные сбежали из учебного центра ЧВК в Краснодарском районе Луганской области. В их числе трое гражданин Узбекистана и по одному — России, Белоруссии и Киргизии. Изданию подтвердили в правоохранительных органах, что сбежавших бойцов ищут в Ростове-на-Дону.

О побеге шестерых вооруженных заключенных, завербованных ЧВК «Вагнер», стало известно 30 декабря. Осенью СМИ сообщали о вербовке заключенных российских тюрем в ряды ЧВК для участия в конфликте с Украиной, причем вербовкой, как сообщалось, занимался лично создатель частной военной компании Евгений Пригожин.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов