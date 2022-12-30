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Коммерсантъ FM
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Тренд с бородой

Барбершопы растеряли трафик

Еще одним сегментом, пострадавшим из-за отъезда части россиян после мобилизации и сокращения уровня доходов потребителей, стала бьюти-индустрия. Так, барбершопы, работающие в высоком ценовом сегменте, потеряли 16% клиентов, а салоны экономкласса — 7%. Участники рынка утверждают, что уходящий год стал самым провальным для индустрии с начала 1990-х.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С конца сентября и по декабрь 2022 года по всей стране барбершопы, где средний чек превышает 5 тыс. руб., потеряли 16% клиентов по сравнению с летним периодом года, следует из подсчетов YCLIENTS (платформа для записи в компании различных сфер услуг). В то же время в салонах со средним чеком 1 тыс. руб. трафик за этот же период сократился на 7%. Аналитики объясняют это объявленной в конце сентября частичной мобилизацией, за которой последовала вторая волна отъезда платежеспособных россиян за границу.

Тренд на снижение трафика подтвердили и сами участники рынка. Владелец сети FIDEL Геворг Вопян говорит, что в его салонах после 21 сентября трафик упал на 16% год к году. Основатель сети «Супермен» Василий Михайлов в первые две недели после объявления мобилизации зафиксировал спад по всем точкам до 15%, однако уже в октябре поток клиентов восстановился. Основатель сети BORODACH Антон Василенко заметил снижение трафика на 3% год к году. Сократилась и глубина записи: если раньше клиенты записывались за три-четыре недели, то сейчас горизонт планирования серьезно сократился, поясняет омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова.

Такие изменения в YCLIENTS объясняют преимущественно мужской аудиторией барбершопов. Барбершопы после начала мобилизации пострадали больше всего, так как они не только потеряли часть клиентов, но и большую часть персонала, отмечает госпожа Садыкова.

Снижение трафика привело к сокращению перенасыщенного сегмента дорогих барбершопов, говорит Василий Михайлов. Геворг Вопян сомневается, что те клиенты, которые платили 1,5 тыс. руб. за стрижку и получали качественную услугу в чистом салоне с дезинфицированными инструментами, в целях экономии перешли в «ноунейм-салоны» со стрижкой за 600 руб., где нет администратора и даже оплаты картой.

Лялья Садыкова считает, что ситуация печальная в целом по отрасли. «Это первый кризис на моем опыте, когда пострадал даже экономсегмент. С февраля мы видим, что салоны уже конкурируют не между собой, а с машинкой из гипермаркета и стрижкой дома на кухне»,— говорит она. Многие предприниматели отрасли, работающие с начала 1990-х годов, свидетельствуют о том, что этот год худший для их бизнеса, и даже в 1991 году ситуация была более оптимистичной и прогнозируемой, чем сейчас, добавляет госпожа Садыкова.

По ее словам, много барбершопов и салонов уже начали закрываться, а в следующем году будут сворачивать бизнес те, кто увидит негативные итоги декабря. В сетях BORODACH и FIDEL отметили снижение трафика в декабре на 7% и 16% соответственно. Причинами этому стали отказ людей от корпоративов и всплеск в декабре заболеваемости гриппом, вследствие чего много записей отменилось, резюмирует госпожа Садыкова.

На этом фоне предприниматели стали осторожнее относиться к открытиям новых салонов. Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская зафиксировала, что в октябре спрос на франшизы салонов красоты и барбершопов упал на 30% год к году, в ноябре спрос пошел вверх, но прошлогодние показатели не были достигнуты. Хотя до октября аналитики, напротив, отмечали прирост точек барбершопов. По подсчетам сервиса 2ГИС, за последние два года количество барбершопов в 15 крупнейших городах России выросло на 54%, до 3,5 тыс. точек (см. “Ъ” от 7 октября). Директор по продажам YCLIENTS Кирилл Руденко тоже утверждает, что, несмотря на события и период спада, рынок продолжает расти и новые бизнесы в индустрии активно открываются.

Дарья Андрианова

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