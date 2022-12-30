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Коммерсантъ FM
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Число погибших в результате снежного шторма в США превысило 70 человек

В США из-за снежной бури и холода погибли уже 78 человек, следует из подсчетов NBC. Смертельные случаи зафиксировали в Колорадо, Канзасе, Кентукки, Огайо, Небраске, Миссури, Оклахоме, Мичигане, Южной Каролине, Теннесси, Висконсине, Иллинойсе и Вермонте. Власти Нью-Йорка опасаются, что из-за грядущего потепления в штате возможно наводнение.

Во время шторма температура воздуха опускалась до –45°C. Несколько человек были найдены мертвыми в своих автомобилях, еще несколько умерли от проблем с сердцем, когда убирали снег. Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в Нью-Йорке и распорядился оказать штату помощь на федеральном уровне.

Лаура Кеффер

Фотогалерея

Снежный шторм в США

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Арктический циклон обрушился на Северную Америку 21 декабря и охватил территорию протяженностью более 3 тыс. км — от Техаса до Квебека

Арктический циклон обрушился на Северную Америку 21 декабря и охватил территорию протяженностью более 3 тыс. км — от Техаса до Квебека

Фото: Reuters / Lindsey DeDario

Около 60% населения США попали в зону, где объявлено штормовое предупреждение

Около 60% населения США попали в зону, где объявлено штормовое предупреждение

Фото: Reuters / Lindsey DeDario

Смертельные случаи были зафиксированы в 12 американских штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин

Смертельные случаи были зафиксированы в 12 американских штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин

Фото: Neil Blake / The Grand Rapids Press / AP

В некоторых пострадавших от стихии районах температура опускалась до –45°C

В некоторых пострадавших от стихии районах температура опускалась до –45°C

Фото: Reuters / Jason Murawski Jr

В США из-за метели было отменено около 5 тыс. авиарейсов

В США из-за метели было отменено около 5 тыс. авиарейсов

Фото: Derek Gee / The Buffalo News / AP

Большая часть жертв пришлась на Буффало, граничащего с Канадой, и его окрестности на берегу озера Эри, где ледяной дождь шел все рождественские выходные

Большая часть жертв пришлась на Буффало, граничащего с Канадой, и его окрестности на берегу озера Эри, где ледяной дождь шел все рождественские выходные

Фото: Reuters / Lindsey DeDario

Из-за бури заблокированы дороги, резко увеличилось число ДТП. Несколько человек были найдены мертвыми в своих автомобилях, некоторые скончались от проблем с сердцем, когда убирали снег

Из-за бури заблокированы дороги, резко увеличилось число ДТП. Несколько человек были найдены мертвыми в своих автомобилях, некоторые скончались от проблем с сердцем, когда убирали снег

Фото: Neil Blake / The Grand Rapids Press / AP

В Буффало выпало больше метра снега

В Буффало выпало больше метра снега

Фото: Reuters / Brendan McDermid

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в штате Нью-Йорк, дав распоряжение оказать помощь на федеральном уровне. Ранее режим ЧС ввели губернаторы Джорджии, Оклахомы, Северной Каролины и Южной Дакоты

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в штате Нью-Йорк, дав распоряжение оказать помощь на федеральном уровне. Ранее режим ЧС ввели губернаторы Джорджии, Оклахомы, Северной Каролины и Южной Дакоты

Фото: Reuters / Jason Murawski Jr

Шторм превратил дома на берегу озера Эри в ледяные глыбы

Шторм превратил дома на берегу озера Эри в ледяные глыбы

Фото: Reuters / Kevin Hoak

Из-за снегопада и ледяного дождя в некоторых районах США обрушились линии электропередач. Всего без света и тепла оставались около 1,5 млн американцев

Из-за снегопада и ледяного дождя в некоторых районах США обрушились линии электропередач. Всего без света и тепла оставались около 1,5 млн американцев

Фото: Reuters / Jason Murawski Jr

Брошенный на дороге в Буффало грузовик

Брошенный на дороге в Буффало грузовик

Фото: Reuters / Brendan McDermid

Американские синоптики окрестили циклон «штормом, который случается раз в поколение» и назвали «Эллиот»

Американские синоптики окрестили циклон «штормом, который случается раз в поколение» и назвали «Эллиот»

Фото: Reuters / Lindsey DeDario

Обледеневшие светофоры в Буффало

Обледеневшие светофоры в Буффало

Фото: Reuters / Jason Murawski Jr

По данным NBC, ураган унес жизни не менее 57 человек

По данным NBC, ураган унес жизни не менее 57 человек

Фото: Reuters / Jason Murawski Jr

Жители Буффало убирают снег

Жители Буффало убирают снег

Фото: Reuters / Brendan McDermid

Эвакуатор ликвидирует последствия ДТП в Мичигане

Эвакуатор ликвидирует последствия ДТП в Мичигане

Фото: Neil Blake / The Grand Rapids Press / AP

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Арктический циклон обрушился на Северную Америку 21 декабря и охватил территорию протяженностью более 3 тыс. км — от Техаса до Квебека

Фото: Reuters / Lindsey DeDario

Около 60% населения США попали в зону, где объявлено штормовое предупреждение

Фото: Reuters / Lindsey DeDario

Смертельные случаи были зафиксированы в 12 американских штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин

Фото: Neil Blake / The Grand Rapids Press / AP

В некоторых пострадавших от стихии районах температура опускалась до –45°C

Фото: Reuters / Jason Murawski Jr

В США из-за метели было отменено около 5 тыс. авиарейсов

Фото: Derek Gee / The Buffalo News / AP

Большая часть жертв пришлась на Буффало, граничащего с Канадой, и его окрестности на берегу озера Эри, где ледяной дождь шел все рождественские выходные

Фото: Reuters / Lindsey DeDario

Из-за бури заблокированы дороги, резко увеличилось число ДТП. Несколько человек были найдены мертвыми в своих автомобилях, некоторые скончались от проблем с сердцем, когда убирали снег

Фото: Neil Blake / The Grand Rapids Press / AP

В Буффало выпало больше метра снега

Фото: Reuters / Brendan McDermid

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в штате Нью-Йорк, дав распоряжение оказать помощь на федеральном уровне. Ранее режим ЧС ввели губернаторы Джорджии, Оклахомы, Северной Каролины и Южной Дакоты

Фото: Reuters / Jason Murawski Jr

Шторм превратил дома на берегу озера Эри в ледяные глыбы

Фото: Reuters / Kevin Hoak

Из-за снегопада и ледяного дождя в некоторых районах США обрушились линии электропередач. Всего без света и тепла оставались около 1,5 млн американцев

Фото: Reuters / Jason Murawski Jr

Брошенный на дороге в Буффало грузовик

Фото: Reuters / Brendan McDermid

Американские синоптики окрестили циклон «штормом, который случается раз в поколение» и назвали «Эллиот»

Фото: Reuters / Lindsey DeDario

Обледеневшие светофоры в Буффало

Фото: Reuters / Jason Murawski Jr

По данным NBC, ураган унес жизни не менее 57 человек

Фото: Reuters / Jason Murawski Jr

Жители Буффало убирают снег

Фото: Reuters / Brendan McDermid

Эвакуатор ликвидирует последствия ДТП в Мичигане

Фото: Neil Blake / The Grand Rapids Press / AP

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