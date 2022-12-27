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Коммерсантъ FM
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Байден объявил в Нью-Йорке ЧС из-за снежного шторма, в котором погибли 27 человек

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации (ЧС) в штате Нью-Йорк из-за снежного шторма. Он распорядился оказать штату помощь на федеральном уровне. Господин Байден уполномочил агентство по ЧС и Министерство внутренней безопасности координировать усилия для оказания помощи, говорится в пресс-релизе Белого дома.

Джо Байден

Джо Байден

Фото: Leah Millis, Reuters

Джо Байден

Фото: Leah Millis, Reuters

Шторм начался в США с конца прошлой недели. По всей стране погибли уже почти 50 человек, накануне было отменено около 4 тыс. авиарейсов. Смертельные случаи выявлены в том числе в Колорадо, Иллинойсе, Канзасе, Кентукки, Мичигане, Огайо, Оклахоме. В Нью-Йорке погибло как минимум 27 человек. Губернатор штата Кэти Хокул заявила, что некоторые города на западе штата за ночь засыпало снегом на 30–40 дюймов (0,75–1 м).

Снежная буря в США

Снежная буря в США

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О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Рождество Байденово».

Лаура Кеффер

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