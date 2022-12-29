В Госдуму внесли законопроект о равных льготах для всех вдов участников спецоперации

Лидеры всех думских фракций, а также спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому супруги погибших на Украине военнослужащих смогут претендовать на максимальные меры соцподдержки. Проект, в частности, предусматривает отмену требования «одинокого проживания» к супругам военных для получения ими льгот.

«Все супруги военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, будут получать максимальные меры социальной поддержки»,— передает пресс-служба Госдумы.

Согласно действующему законодательству супруги, которые проживают не только с детьми, но и с другими членами семьи, не могут претендовать на те же льготы, что и проживающие исключительно со своими детьми вдовы. «Наш законопроект это устраняет. Вдовы наших бойцов не должны ходить по кругам бюрократического ада, как будто им мало горя»,— прокомментировал документ сенатор Андрей Турчак в своем Telegram.

После ввода российских войск на Украину Госдума приняла ряд законов, предоставляющих семьям участников военной операции повышенные льготы. Дети военнослужащих получили право на поступление в вузы по специальной квоте — как в июле заметил «Ъ», их данные в списках рекомендованных к зачислению оказались засекречены.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников