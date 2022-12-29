Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Госдуму внесли законопроект о равных льготах для всех вдов участников спецоперации

Лидеры всех думских фракций, а также спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому супруги погибших на Украине военнослужащих смогут претендовать на максимальные меры соцподдержки. Проект, в частности, предусматривает отмену требования «одинокого проживания» к супругам военных для получения ими льгот.

«Все супруги военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, будут получать максимальные меры социальной поддержки»,— передает пресс-служба Госдумы.

Согласно действующему законодательству супруги, которые проживают не только с детьми, но и с другими членами семьи, не могут претендовать на те же льготы, что и проживающие исключительно со своими детьми вдовы. «Наш законопроект это устраняет. Вдовы наших бойцов не должны ходить по кругам бюрократического ада, как будто им мало горя»,— прокомментировал документ сенатор Андрей Турчак в своем Telegram.

После ввода российских войск на Украину Госдума приняла ряд законов, предоставляющих семьям участников военной операции повышенные льготы. Дети военнослужащих получили право на поступление в вузы по специальной квоте — как в июле заметил «Ъ», их данные в списках рекомендованных к зачислению оказались засекречены.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...