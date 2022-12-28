«Медиалогия»: Telegram-канал Медведева стал самым популярным среди русскоязычных пользователей

Telegram-канал зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева стал самым просматриваемым в 2022 году. Среднее количество просмотров одного поста составило 1 622,4 тыс. Рейтинг русскоязычных каналов составила российская компания-разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей «Медиалогия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вторую строчку в рейтинге «Медиалогии» занимает Telegram-канал главы Чечни Рамзана Кадырова, у него около 1 256 тыс. просмотров на одной публикации. При этом аудитория господина Кадырова составляет свыше 3 млн подписчиков, господина Медведева — более 962 тыс.

Третье место занимает Telegram-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина (более 739 тыс. подписчиков). Его пост просматривали в среднем около 973 тыс. раз.

Канал российского блогера и пранкера Михаила Литвина «Медиалогия» расположила на четвертом месте в рейтинге (910,5 тыс. просмотров на публикации), блогера Дмитрий Масленникова — на пятом (829,4 тыс. просмотров). Господин Масленников стал популярным благодаря YouTube, где публикует видеоролики в нескольких жанрах, в том числе об охоте за привидениями и лайфхаках.

6 декабря Дмитрий Медведев рассказал, что сам пишет посты в свой Telegram-канал. «Потому что там, да, бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет. Он просто побоится»,— уточнил тогда он. При этом господин Медведев отметил, что у него есть помощники.

После начала военной операции России на Украине господа Медведев, Кадыров и Володин начали активнее вести свои социальные сети. В них они, в частности, обозревают события, которые происходят на Украине и дают оценку ситуации в Европе. В последнем посте Дмитрий Медведев написал, что уехавшие из России и желающие ей поражения в конфликте с Украиной, должны считаться «врагами общества». По его словам, им нужно навсегда запретить въезд на территорию РФ.

Милена Костерева