Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Медиалогия»: Telegram-канал Медведева стал самым популярным среди русскоязычных пользователей

Telegram-канал зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева стал самым просматриваемым в 2022 году. Среднее количество просмотров одного поста составило 1 622,4 тыс. Рейтинг русскоязычных каналов составила российская компания-разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей «Медиалогия».

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вторую строчку в рейтинге «Медиалогии» занимает Telegram-канал главы Чечни Рамзана Кадырова, у него около 1 256 тыс. просмотров на одной публикации. При этом аудитория господина Кадырова составляет свыше 3 млн подписчиков, господина Медведева — более 962 тыс.

Третье место занимает Telegram-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина (более 739 тыс. подписчиков). Его пост просматривали в среднем около 973 тыс. раз.

Канал российского блогера и пранкера Михаила Литвина «Медиалогия» расположила на четвертом месте в рейтинге (910,5 тыс. просмотров на публикации), блогера Дмитрий Масленникова — на пятом (829,4 тыс. просмотров). Господин Масленников стал популярным благодаря YouTube, где публикует видеоролики в нескольких жанрах, в том числе об охоте за привидениями и лайфхаках.

6 декабря Дмитрий Медведев рассказал, что сам пишет посты в свой Telegram-канал. «Потому что там, да, бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет. Он просто побоится»,— уточнил тогда он. При этом господин Медведев отметил, что у него есть помощники.

После начала военной операции России на Украине господа Медведев, Кадыров и Володин начали активнее вести свои социальные сети. В них они, в частности, обозревают события, которые происходят на Украине и дают оценку ситуации в Европе. В последнем посте Дмитрий Медведев написал, что уехавшие из России и желающие ей поражения в конфликте с Украиной, должны считаться «врагами общества». По его словам, им нужно навсегда запретить въезд на территорию РФ.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...