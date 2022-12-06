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Коммерсантъ FM
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Медведев заявил, что сам пишет посты в свой Telegram-канал

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что сам ведет свой Telegram-канал. По его словам, другие побоятся писать те заявления, которые он публикует в своих постах. При этом он отметил, что у него есть помощники.

«Потому что там, да, бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет. Он просто побоится. Скажет: "Ты че, сбрендил что ли?" Только я могу такое сделать»,— сказал господин Медведев на встрече с волонтерами «Молодой гвардии» и «Волонтерской роты» (цитата по ТАСС).

По словам политика, реальный интерес обеспечивает только правда. «Это ключ к тому, чтобы тебя слушали, читали, доверяли. Как только ты пытаешься каким-то образом вильнуть, что называется, это не оценят»,— выразил мнение Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев создал свой Telegram-канал 14 марта. Первый пост был опубликован 17 марта. На сегодняшний день он написал 214 постов. Сейчас в Telegram-канале господина Медведева более 900 тыс. подписчиков.

Лусине Баласян

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