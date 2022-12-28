«Аэрофлот» возобновил подключение к стриминговым сервисам на борту А320СЕО

Клиенты авиакомпании «Аэрофлот» теперь снова могут подключиться к стриминговой системе развлечений на борту лайнеров А320СЕО (классической модели). Развлекательные системы в самолетах авиакомпании будут работать на базе российского программного обеспечения. Проблемы с подключение к системе возникли в начале декабря из-за санкций.

«В ближайшие дни загрузим новую развлекательную программу на всех самолетах данного типа в нашем парке… На очереди установка программного обеспечения на А321 и В737»,— говорится в Telegram перевозчика.

Подключение к системе будет производиться через локальное Wi-Fi соединение с помощью персональных устройств пассажиров. Подобным образом развлекательные сервисы работали в самолетах «Аэрофлота» и до отказа зарубежных мультимедийных компаний от сотрудничества с перевозчиком.

1 декабря «Аэрофлот» сообщил, что на самолетах Airbus A320/A321 и Boeing 737 временно не будет доступно подключение к стриминговым сервисам в системе развлечений из-за проблем с предоставлением услуг иностранными компаниями. Тогда авиакомпания пообещала представить «отечественное решение».

Андрей Сапожников