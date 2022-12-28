Йоав Галант станет министром обороны Израиля

Министром обороны в новом правительстве Израиля станет Йоав Галант, депутат Кнессета (партия «Ликуд») и бывший министр образования. Об этом объявил лидер «Ликуда» Биньямин Нетаньяху, который вернется на пост премьер-министра страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йоав Галант

Фото: Ariel Schalit / AP Йоав Галант

Фото: Ariel Schalit / AP

«Удачи следующему министру обороны — Йоаву Галанту!» — написал господин Нетаньяху в своем Twitter. Господин Галант может быть приведен к присяге до 2 января.

С 2020 по 2021 год Йоав Галант занимал должность министра образования Израиля. Ранее он был министром алии и интеграции Израиля (2019–2020 годы), министром строительства (2015–2019 годы), командующим Южным военным округом Израиля (с 2005 по 2010 год) и военным секретарем премьер-министра страны (с 2002 по 2005 год).

«Ликуд» совместно с правоконсервативной коалицией одержал победу на выборах в Кнессет, состоявшихся 1 ноября. 22 декабря Биньямин Нетаньяху объявил о формировании нового кабинета министров Израиля.

Подробнее о новом правительстве Израиля — в материале «Ъ» «Биньямин Нетаньяху добился своего и поговорил с Владимиром Путиным».

Андрей Сапожников