В России за неделю заболели гриппом почти 1,8 млн человек

За последнюю неделю почти 1,8 млн человек в России заболели гриппом, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он утверждает, что в целом ситуация с заболеваемостью гриппом и коронавирусом стабилизируется и идет «некоторое снижение темпов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Пока еще подъем заболеваемости есть, продолжается. Более 120 тыс. пациентов, которые сегодня болеют в острой фазе новой коронавирусной инфекцией, за неделю почти 1,8 млн человек заболели гриппом, но вот последнюю неделю идет стабилизация и некоторое снижение темпов»,— рассказал господин Мурашко в интервью «России 24».

18 ноября Роспотребнадзор объявил о начале эпидсезона гриппа и COVID-19. На этой неделе свиной грипп выявили во всех регионах. В некоторых субъектах РФ стали возвращать ограничительные меры. В частности, в Москве Роспотребнадзор посоветовал носить маски в общественных местах.

Подробности — в материале «Ъ» «Хорошо забытое масочное».

Лаура Кеффер