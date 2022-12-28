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Коммерсантъ FM
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В России за неделю заболели гриппом почти 1,8 млн человек

За последнюю неделю почти 1,8 млн человек в России заболели гриппом, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он утверждает, что в целом ситуация с заболеваемостью гриппом и коронавирусом стабилизируется и идет «некоторое снижение темпов».

Михаил Мурашко

Михаил Мурашко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Михаил Мурашко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Пока еще подъем заболеваемости есть, продолжается. Более 120 тыс. пациентов, которые сегодня болеют в острой фазе новой коронавирусной инфекцией, за неделю почти 1,8 млн человек заболели гриппом, но вот последнюю неделю идет стабилизация и некоторое снижение темпов»,— рассказал господин Мурашко в интервью «России 24».

18 ноября Роспотребнадзор объявил о начале эпидсезона гриппа и COVID-19. На этой неделе свиной грипп выявили во всех регионах. В некоторых субъектах РФ стали возвращать ограничительные меры. В частности, в Москве Роспотребнадзор посоветовал носить маски в общественных местах.

Подробности — в материале «Ъ» «Хорошо забытое масочное».

Лаура Кеффер

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