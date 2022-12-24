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Коммерсантъ FM
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Зеленский сообщил об обстреле Херсона

Сегодня утром были обстреляны центральные районы Херсона, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал фотографии горящих автомобилей, раненых и погибших людей, лежащих на асфальте.

Последствия обстрела центра Херсона

Последствия обстрела центра Херсона

Фото: Reuters

Последствия обстрела центра Херсона

Фото: Reuters

«Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты»,— написал украинский президент в своем Telegram-канале.

По словам замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в результате инцидента пострадали 35 человек (16 находятся в тяжелом состоянии), пять человек погибли.

С начала ноября Херсон находится под контролем вооруженных сил Украины. В городе установлен комендантский час с 19:00 до 6:30. Президент России Владимир Путин 30 сентября объявил о включении в состав РФ четырех новых регионов, в том числе Херсонской области — присоединение новых территорий к России оспаривается международным сообществом.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников

Военная операция на Украине

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