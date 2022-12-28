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Коммерсантъ FM
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Из-за санкций за границей арестовано 13 самолетов «Аэрофлота»

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал, что 13 из 357 самолетов авиакомпании арестовано за рубежом из-за санкций. По его словам, большую часть лайнеров заблокировали во время техобслуживания или вылетов за границу.

«По парку "Аэрофлота" сейчас списочное количество — 180 судов (с учетом заблокированных), в расписании — около 150»,— уточнил господин Александровский в интервью РБК.

Он также сообщил, что у «Аэрофлота» 89 самолетов без двойной регистрации, и есть возможность увеличить их количество. «Мы не предполагали, что мы и до 89 доведем, но тем не менее нам это удалось. Поэтому работаем над этим»,— добавил он.

Как ранее выяснил «Ъ», российским авиакомпаниям удалось вернуть к перевозкам за рубеж 201 иностранный самолет, в том числе более 150 Boeing и Airbus, выведя их из реестра Бермудских островов и перерегистрировав в РФ. Вместе с 150 «Суперджетами» за границу теперь может летать почти половина парка перевозчиков.

Подробности — в материале «Ъ» «Вылет из Бермудского треугольника».

Лаура Кеффер

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