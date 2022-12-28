Единоросс предложил запретить сбежавшим от мобилизации работать чиновниками и депутатами

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков («Единая Россия») разрабатывает законопроект по ограничению госслужбы для россиян, которые попали под призыв, но уехали из страны. Он также предлагает запретить им возможность избираться на выборные должности.

«Свое отношение к родному государству, эти граждане выразили "убежав" от частичной мобилизации за границу. Думаю, таким деятелям должно быть ограничено право в будущем на работу в органах государственной власти нашей страны, игнорировать священный долг по защите Родины, нельзя никому»,— написал господин Голиков в Telegram.

Поправки могут быть внесены в закон о госслужбе. Предлагается предусмотреть ограничение «на прохождение государственной службы для всех уехавших россиян, в период проведения частичной мобилизации, но, подпадавших под призыв, а также их право быть избираемыми на выборные должности в органы муниципальной и государственной власти».

В России после проведения частичной мобилизации обсуждаются ограничения для россиян, которые уехали из страны. 25 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума работает над отменой преференций для них и над введением повышенной ставки налогообложения.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «К уехавшим россиянам подходят индивидуально».

Леонид Уварчев