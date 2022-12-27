На Украине создали комиссию по использованию имущества Киево-Печерской лавры

Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил о создании правительственной комиссии, которая займется изучением вопроса использования имущества Киево-Печерской лавры. По его словам, орган будет обеспечивать «правомерность использования по назначению» имущества Нижней лавры.

«У правоохранительных органов есть свой трек, у нас — это сохранение имущества, правомерность использования по назначению имущества Нижней лавры. Этим мы будем заниматься в ближайшее время»,— рассказал господин Ткаченко в эфире телемарафона «Единые новости».

Глава украинского Минкульта пояснил, что в Успенском и Трапезном храмах Верхней лавры до завершения проверок комиссии богослужения проводиться не будут.

2 декабря Киево-Печерскую лавру перерегистрировали на автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ). Ранее Нижняя лавра находилась в ведении Украинской православной церкви (УПЦ). Сегодня, 27 декабря, представители Киево-Печерской лавры попросили президента Украины Владимира Зеленского оставить важнейшие церкви страны УПЦ.

О ситуации вокруг УПЦ — в материале «Ъ» «Московская отповедь».

Андрей Сапожников