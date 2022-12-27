Белоусов: создавать мобилизационную экономику сегодня нет смысла

Мобилизационную экономику создавать сейчас не имеет смысла, у властей есть достаточно рычагов для решения существующих задач, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Я думаю, что мобилизационную экономику нам создавать сейчас в таком плане смысла никакого нет, просто не получится этого сделать, но у нас достаточно большое количество резервов и рычагов, которые мы можем задействовать, чтобы решить те задачи, которые ставили и президент, и сама жизнь»,— заявил господин Белоусов в интервью телеканалу «Россия 24». «Есть понятие мобилизационного общества, и мобилизационная экономика — это часть мобилизационного общества»,— сказал первый вице-премьер, комментируя понятие «мобилизационная экономика» (цитата по ТАСС).

Ранее в интервью ТАСС в июне Андрей Белоусов говорил, что в России есть три сценария пути экономики: привычный сценарий ситуационного реагирования, мобилизационная экономика и путь реформ.

Летом правительство разработало законопроект, предлагающий спецмеры в экономике во время военных операций. Госдума закон о спецполномочиях правительства одобрила. В декабре на коллегии Минобороны президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет проводить милитаризацию экономики и страны.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова