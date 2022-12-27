Главные новости к утру 27 декабря

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что готов стать посредником в урегулировании ситуации на Украине, если на это согласятся все стороны конфликта. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что его страна хочет до конца февраля провести «мирный саммит» на площадке ООН. Россию намерены пригласить только после международного трибунала.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал несколько заявлений по Украине. Он предупредил, что Киеву стоит выполнить требования по демилитаризации подконтрольных ему территорий «подобру-поздорову». В противном случае «вопрос решит армия России». Министр также сообщил, что в Вашингтоне угрожают физическим устранением Владимира Путина. По его словам, Украина пытается втянуть США и других членов НАТО в вооруженный конфликт, рассчитывая на их «лобовое столкновение» с Россией.

Наличие на веб-сайтах ЛГБТ-пропаганды стало основанием для внесения их в реестр Роскомнадзора. Правительство России внесло такие сведения в перечень запрещенного для распространения в сети контента. Закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и распространение информации, способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол, был принят 5 декабря.

«Ъ» выяснил, что многочисленные утечки баз данных в 2022 году снизили их стоимость в даркнете. Цены на базы, не содержащие финансовой и другой чувствительной информации, снизились почти вдвое. В то же время сложные наборы данных, в том числе о компаниях, напротив, подорожали.

Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность. По словам сербского министра обороны, это необходимо «для защиты всех граждан Сербии и предотвращения террора против сербов, где бы они ни жили». Ранее власти непризнанного Косова привели в полную боеготовность свои вооруженные силы. Он приготовились провести операцию по уничтожению баррикад, возведенных сербами на севере Косова и Метохии.

Суд отказал добровольцу специальной военной операции на Украине в снятии судимости. Участник отряда «Барс-1» Павел Петрухин пытался снять судимость за кражу половых досок из заброшенного дома в Тверской области. Мужчина утверждал в суде, что это необходимо для продолжения службы. Как выяснилось в ходе разбирательства, суд с учетом полного признания вины и заглаживания вреда назначил ему штраф в размере 6 тыс. руб., что не образует судимости. Подробности

На сайте американской Федеральной избирательной комиссии появилась заявка на участие в выборах президента США 2024 года некоего Майка Ричарда Пенса — тезки бывшего вице-президента США Майкла Ричарда Пенса. Его советник заявил, что господин Пенс не подавал заявку. СМИ предположили, что это розыгрыш.

Въездной организованный турпоток в Россию по итогам 2022 года сократился более чем на 90%. Еще до пандемии Россию в год посещало 300–400 тыс. иностранных туристов. Причинами снижения турпотока стали сложности с оформлением виз, сложности с перелетами и негативный информационный фон вокруг России. Подробнее

О предстоящих 27 декабря важнейших событиях — в анонсах «Ъ».