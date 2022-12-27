Главные анонсы 27 декабря

Президент России Владимир Путин, как ожидается, в Санкт-Петербурге проведет рабочий завтрак в рамках неформальной встречи лидеров государств — членов СНГ.

В России закончится прием заявок на ипотеку с субсидированием от застройщика с итоговой ставкой менее 3%.

В Москве в штаб-квартире РФС в Доме футбола на Таганке пройдет заседание Исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором будет принято решение по переходу в Азиатскую конфедерацию футбола.

Мосгорсуд огласит приговор по делу бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова.

В Екатеринбурге в Ленинском районном суде состоится заседание по делу директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, обвиняемого в дискредитации вооруженных сил РФ.

В республике Коми арбитражный суд рассмотрит дело о банкротстве осужденного по коррупционным статьям бывшего главы региона Вячеслава Гайзера.

Во Владивостоке в Приморском краевом суде пройдет первое открытое судебное заседание по делу сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, обвиняемого в организации убийства предпринимателя в 2010 году и скрывшегося от следствия за границей.

Состоится аукцион на Байкальский нефтегазовый участок недр федерального значения, расположенный на территории Сахалинской области и частично в заливе Байкал Охотского моря. Кроме того, ООО «Волго-Уральская НК» (контролируется «Роснефтью» через АО «Самаранефтегаз») и ООО «УДС-Нефть» примут участие в аукционе на право пользования недрами Северо-Борского участка углеводородов в Самарской области. Также Роснедра проведут аукцион на право пользования недрами Аганозерского месторождения с запасами хромых руд в Карелии.

В Белоруссии приостанавливается на три месяца продажа книг и других печатных изданий в интернет-магазине компании Wildberries, нарушившей закон об издательском деле.

В Чехии и Словакии отменяется пограничный контроль, введенный ранее в целях борьбы с растущей нелегальной миграцией.

В России состоится телепремьера новогодней серии мультсериала «Простоквашино» (телеканалы «Карусель» и «Мульт»).