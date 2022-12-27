Сайты с ЛГБТ-пропагандой начнут вносить в реестр Роскомнадзора

Правительство России внесло ЛГБТ-пропаганду в перечень запрещенного для распространения в сети контента. Наличие такой информации на сайтах стало основанием для внесения их в реестр Роскомнадзора.

Согласно постановлению, изменения были внесены в пункт, устанавливающий основания для включения в реестр. Это, в частности, распространение порнографии с несовершеннолетними, информации о наркотиках, способах самоубийства и изготовлении взрывчатки и оружия и т. д.

Теперь основанием для внесения в реестр также станет информация, «пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола».

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, пропаганду педофилии, а также распространение информации, способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. За нарушение закона физлицам грозит штраф до 800 тыс. руб., должностным лицам — до 800 тыс. руб., юрлицам — до 10 млн руб.

О последствиях принятия новго закона читайте в материале «Ъ FM» «Бизнес включил самоцензуру».

Дарья Эрозбек