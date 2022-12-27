Советник бывшего вице-президента США Майкла Пенса опроверг подачу им заявки на участие в выборах президента

На сайте американской Федеральной избирательной комиссии появилась заявка на участие в президентских выборах 2024 года, как предполагалось, бывшего вице-президента США республиканца Майкла Пенса. При этом советник господина Пенса Дэвин О'Малли сообщил, что заявку бывший вице-премьер не подавал.

«Бывший вице-президент Майк Пенс не подавал сегодня заявку на участие в президентских выборах»,— написал господин О'Малли в Twitter.

Телеканал Sky News обратил внимание, что в форме избирательной комиссии написано имя Майк Ричард Пенс, однако полное имя бывшего вице-президента — Майкл Ричард Пенс. Американские СМИ пишут, что пока неясно, кто подал документы от имени господина Пенса. The Washington Times предположила, что кто-то решил разыграть политика.

Единственным республиканцем, объявшем о своем участии в президентских выборах в 2024 году, является Дональд Трамп. Именно в его администрации Майкл Пенс занимал пост вице-президента в 2017-2021 годах.

Дарья Эрозбек