Слон и Bloomberg

Ежегодный российско-индийский саммит не состоится. Как сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, до конца года президент РФ не планирует встречу с индийским премьером Нарендрой Моди. Заявлению предшествовала публикация агентства Bloomberg, где со ссылкой на «высокопоставленного чиновника» сообщалось: индийский премьер отказался от саммита из-за «ядерных угроз Украине». Однако индийская газета Economic Times со ссылкой на свои источники эту информацию опровергла. Источники “Ъ” в Дели допускают, что стороны могли принять решение об отмене саммита, чтобы в нынешней сложной ситуации «не дразнить гусей». Это, однако, не означает свертывания контактов на высшем уровне: в Индии, председательствующей в G20, рассчитывают на активное участие Москвы в работе объединения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«До конца года никаких встреч (Владимира Путина и Нарендры Моди.— “Ъ”) и не планировалось. И никто ни от чего не отказывался, потому что и не было (ничего.— “Ъ”) запланировано»,— заявил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. И добавил: «На следующий год график (контактов.— “Ъ”) будет согласовываться».

Российско-индийские встречи на высшем уровне проводятся в соответствии с Декларацией о стратегическом партнерстве от 2000 года. Согласно этому документу, который Владимир Путин подписал еще в начале своего правления с тогдашним индийским премьером Аталом Бихари Ваджпаи, ежегодные саммиты должны проходить попеременно в России и Индии. За последние два десятилетия состоялся уже 21 саммит. В последний раз Владимир Путин посетил Индию с визитом 6 декабря прошлого года. Единственным же случаем, когда встреча в верхах не состоялась, стал 2020 год. Причиной стала сложная эпидемиологическая обстановка в связи с пандемией COVID-19.

Во второй раз механизм российско-индийских саммитов не сработал уже в год начала военной операции на Украине. Однако информация о том, что саммита не будет, появилась лишь за три недели до Нового года — интрига сохранялась вплоть до начала декабря.

В сентябре Владимир Путин и Нарендра Моди пообщались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. После этого индийские эксперты и СМИ высказывали предположение, что в этом году лидеры двух стран все же могли бы встретиться, но не в России, как предписывает декларация, а на нейтральной территории — провести мини-саммит на саммите G20 на Бали, если бы Владимир Путин на него приехал.

Но вот в прошлую пятницу агентство Bloomberg распространило материал своего делийского корреспондента Судхи Ранджана Сена, озаглавленный «Моди отказался от ежегодного саммита с Путиным из-за ядерных угроз Украине». «Премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет проводить ежегодный саммит с Владимиром Путиным, после того как президент России пригрозил применить ядерное оружие в войне на Украине»,— отмечает Bloomberg, ссылаясь на «людей, осведомленных в этом вопросе».

«Отношения Индии и России остаются прочными, но трубить о дружбе на данном этапе может оказаться невыгодным для Моди»,— добавляет Bloomberg, упоминая «высокопоставленного чиновника, который попросил не называть его имени из-за деликатности вопроса».

Публикация Bloomberg была перепечатана рядом российских СМИ. Через несколько часов после этого появился краткий комментарий Дмитрия Пескова агентству ТАСС, впрочем, не упоминающий Bloomberg и не объясняющий, почему саммит в этом году не состоится. И вот в понедельник господин Песков вновь вернулся к этой теме.

Публикация Bloomberg не осталась незамеченной и в Индии. Тезис о том, что Нарендра Моди отказался от встречи с Владимиром Путиным из-за «ядерного шантажа» Украины, первой дезавуировала индийская газета Economic Times. Обозреватель издания Дипанджан Рой Чоудхури со ссылкой на свои источники назвал несостоятельной версию о том, что отмена саммита обусловлена политическими причинами.

«Официальные источники опровергли публикации западных СМИ о том, что "ядерная угроза Путина" сыграла какую-то роль в том, что российско-индийский саммит не состоится в декабре. По словам источников, решение не проводить саммит из-за процедурных вопросов было принято еще несколько месяцев назад»,— пишет Дипанджан Рой Чоудхури.

Как сообщил “Ъ” господин Чоудхури, он пытался выяснить достоверность информации Bloomberg у автора материала. В результате у него сложилось впечатление, что «высокопоставленного чиновника», назвавшего причиной отмены саммита эскалацию вокруг ядерной темы, могло и вовсе не быть.

После публикации Economic Times индийское агентство ANI распространило информацию, в которой также говорится: «Встреча не состоится по процедурным вопросам». Ссылаясь на источники в индийском правительстве, ANI отмечает, что планы провести саммит не удалось осуществить в ноябре и декабре из-за местных выборов в штатах Химачал-Прадеш и Гуджарат (родной штат Нарендры Моди), а также зимней сессии индийского парламента, проходящей с 7 по 29 декабря.

Впрочем, источники “Ъ” в Дели допускают, что стороны могли совместно принять решение об отмене саммита, чтобы в нынешней сложной ситуации «не дразнить гусей»: Запад и так использует любую возможность, чтобы попрекнуть Индию ее связями с Москвой. Это, однако, не означает, что Дели готов отказаться от развития отношений с Россией и контактов с ней на высшем уровне. Так, в Дели рассчитывают на активное участие Москвы в работе G20, где сейчас председательствует Индия.

Сергей Строкань