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«Чечня начинается от Хасавюрта и заканчивается у Владикавказа»

Муса Мурадов о том, как 30 лет назад расходились чеченцы и ингуши

9 января 1993 года официально перестала существовать Чечено-Ингушская Автономная Советская Социалистическая Республика (ЧИАССР). Чечня заявила о своей независимости, а Ингушетия осталась в составе России на правах субъекта федерации. Этот развод привел к драматическим событиям. Особенно в Чечне, которая прошла через две разрушительные войны.

Генерал Джохар Дудаев (в центре) с избирателями, проголосовавшими за него на президентских выборах. 1993 год

Генерал Джохар Дудаев (в центре) с избирателями, проголосовавшими за него на президентских выборах. 1993 год

Фото: Штейнбок / РИА Новости

Генерал Джохар Дудаев (в центре) с избирателями, проголосовавшими за него на президентских выборах. 1993 год

Фото: Штейнбок / РИА Новости

«Хватит, пора на выход»

Летним днем 1993 года в бывшем кабинете первого секретаря Чечено-Ингушского обкома КПСС в Грозном сидели и по-дружески, можно сказать, даже по-братски беседовали два генерала — Джохар Дудаев и Руслан Аушев.

Последний был в парадном генеральском кителе, на котором сверкала Золотая звезда Героя Советского Союза. Руслан Аушев, который к тому времени уже второй год руководил новым субъектом РФ Республикой Ингушетия, любил носить военную форму. У себя на работе он надевал полевую форму, а в гости ездил в парадной. В следующий раз в нарядном генеральском кителе в Грозном ингушского президента я видел в январе 1997 года на инаугурации президента Ичкерии Аслана Масхадова.

Джохар Дудаев был в элегантном двубортном костюме, в белой рубашке и в галстуке с маленьким узлом, как он любил. А еще он любил носить широкополые черные шляпы, длинные кожаные плащи и солнцезащитные очки. В таком одеянии он смахивал на итальянского мафиози. Особенно в окружении своих суровых охранников, которые одевались, подражая боссу.

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Первый президент Чечни Джохар Дудаев

Первый президент Чечни Джохар Дудаев

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Первый президент Чечни Джохар Дудаев

Первый президент Чечни Джохар Дудаев

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Хамельянин  /  купить фото

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Первый президент Чечни Джохар Дудаев

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Первый президент Чечни Джохар Дудаев

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Хамельянин  /  купить фото

Президент Ичкерии не расставался и со своей генеральской формой, бережно хранил ее тут же в президентском кабинете, надевая по разным торжественным случаям. Осенью 1991 года после избрания президентом Ичкерии перед своими многочисленными поклонниками с инаугурационной речью Джохар Дудаев выступал в форме генерала Советской армии.

С генералом Аушевым генерал Дудаев разговаривал как наставник. Может быть, потому что был старше, может быть, испытывая чувство превосходства лидера независимого, как он считал, государства перед руководителем маленького только что образовавшегося субъекта России. Иногда он вставал из-за стола и начинал ходить по своему просторному кабинету, продолжая говорить.

«Халлас (в переводе с арабского — "хватит".— “Ъ”), веками мы были под гнетом, пора на выход»,— четко, по-военному, как будто отдавал приказ подчиненному, говорил Дудаев.

Было не совсем понятно, то ли это был совет ингушам, то ли комментарий того, что сделал он и его сторонники, провозгласив независимость от России. Так или иначе, но было очевидно: ичкерийские лидеры хотели, чтобы их примеру последовали в других северокавказских республиках.

Каким был Грозный после ухода боевиков

Каким был Грозный после ухода боевиков

Аушев с Дудаевым не спорил, молча и терпеливо слушал. Ингушский лидер был в Грозном не с праздным визитом. 9 января 1993 году вступил в силу Закон о поправках в Конституцию России, согласно которым бывшая Чечено-Ингушетия была разделена на два субъекта — Чечню и Ингушетию. Лидеры мятежной Ичкерии этот закон проигнорировали, провозгласив независимость.

«Чеченский народ объявил независимость, и я с уважением отношусь к этому выбору,— сказал генерал Аушев,— но ингуши с Россией, и нам нужно договориться о границе между республиками».

Договориться не получилось. По итогам переговоров было объявлено, что границы между братскими народами не будет.

Когда Руслана Аушева во времена его президентства и после спрашивали, где проходит граница между Ингушетией и Чечней, он отшучивался: «Ингушетия начинается от Владикавказа и заканчивается у Хасавюрта, а Чечня начинается от Хасавюрта и заканчивается у Владикавказа».

Административная граница между Чечней и Ингушетией была официально проведена только в октябре 2018 года.

Народ не может ждать

Про то, что «чеченский народ» объявил независимость, Руслан Аушев, конечно, лукавил. 19 августа 1991 года, когда в Москве случился ГКЧП, Джохар Дудаев, тогда глава исполкома Общенационального конгресса чеченского народа, зашел в кабинет председателя тогда еще чечено-ингушского телерадиокомитета и потребовал дать ему эфир. «Я хочу обратиться к моему народу, он в смятении, не знает, что делать»,— объяснил он.

Как, победив в первой чеченской войне, лидеры сепаратистов стали непримиримыми врагами

Как, победив в первой чеченской войне, лидеры сепаратистов стали непримиримыми врагами

Генерал любил выражение «мой народ» и употреблял его даже тогда, когда разговаривал с чеченцем. Однажды я пришел к нему на прием как главный редактор газеты «Грозненский рабочий» с просьбой о какой-то преференции для газеты. Он, внимательно выслушав меня, стукнул крепко сжатыми кулаками по столу и чеканно произнес: «Что может дать твоя газета для моего маленького и гордого народа?»

«Может, для нашего народа»,— уточнил я, намекнув, что я тоже чеченец.

«Ну тогда для нашего народа»,— согласился генерал.

В августе 1991 года Дудаева к народу не пустили, отказав в эфире. Через две недели после этого дудаевцы разогнали Верховный совет ЧИАССР и объявили о фактической независимости Чечни.

Спасти ситуацию попытался, прилетевший в Грозный председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов. Он встретился с частью разогнанного дудаевцами парламента ЧИАССР, сформировал из них группу депутатов, которая должна была осуществлять власть в переходный период до новых выборов органов власти республики.

Председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов

Председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов

Фото: Феклистов Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов

Фото: Феклистов Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Джохар принял этот план, дал мне слово, что будет придерживаться его, а как только я уехал, поступил по-своему, подло обманув меня»,— сокрушался впоследствии господин Хасбулатов.

К концу 1991 года Джохар Дудаев, уже избранный президентом Ичкерии, своим указом отзовет из Москвы депутатов СССР и РСФСР, избранных от Чечни, в том числе и Руслана Хасбулатова.

Тогда же вступила в силу конституция республики Ичкерия, в которой она признавалась «суверенным и независимым демократическим правовым государством, созданным в результате самоопределения чеченского народа».

Высшим органом законодательной власти объявили постоянно действующий парламент, а исполнительную власть (кабинет министров) возглавил президент. Государственной религией был провозглашен ислам.

Ичкерийские лидеры так торопились задокументировать независимость, что дело порой доходило до курьезов. Помнится, в конце октября 1991 года в редакцию газеты «Грозненский рабочий» пришла генеральный прокурор провозгласившей независимость Ичкерии Эльза Шерипова и положила мне (я был заместителем главного редактора) на стол текст основного закона: «Публикуй!»

Машинописный текст изобиловал опечатками. В некоторых абзацах вместо «Чечня» было «Судан» или названия прибалтийских республик: документ был наспех скомпилирован из конституций этих стран. «Это пустяки,— заявила генеральный прокурор, исправляя ошибки.— Нам нужно как можно скорее зафиксировать суверенитет. Народ устал, он не может ждать».

Москва не хочет ждать

Первый президент Ингушетии Руслан Аушев

Первый президент Ингушетии Руслан Аушев

Фото: Александра Ларинцева, Коммерсантъ

Первый президент Ингушетии Руслан Аушев

Фото: Александра Ларинцева, Коммерсантъ

Свержение власти Чечено-Ингушетии не обошлось без крови. Летом 1991 года радикально настроенные активисты ворвались на сессию Верховного совета республики, чтобы объявить парламент нелегитимным. Услышав крики ворвавшихся в здание, депутат и глава Грозного Виталий Куценко стал выбираться на улицу через потайной ход, но под натиском преследователей сорвался с окна второго этажа и разбился насмерть.

Или же его столкнули. Как было на самом деле, никто выяснять не стал.

Большая кровь пролилась через два года, когда противники Дудаева все же решили провести референдум, чтобы выяснить, хотят ли чеченцы отделиться от России или нет.

Произошло это так. На рассвете 4 июня 1993 года дудаевские боевики во главе с Шамилем Басаевым окружили здание грозненского городского собрания. Внутри были депутаты, готовившие референдум о независимости, а также охранявшие их милиционеры.

На ультиматум дудаевцев выдать приготовленные для голосования бюллетени депутаты ответили отказом. К зданию подогнали самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Но даже тогда депутаты не приняли ультиматум.

Муса Мурадов о том, как террористы в Чечне из героев превратились в изгоев

«Гвоздика» выстрелила болванкой, пробив в стене огромную дыру. Из здания выскочили милиционеры, по которым был открыт прицельный огонь из пулеметов и автоматов. Было много погибших и раненых — около двух десятков человек.

После этой кровавой атаки во избежание еще больших жертв лидеры оппозиции распустили проходящий на Театральной площади Грозного много дней мирный антидудаевский митинг. На этом митинге произошел любопытный инцидент.

В самый разгар акции совершенно неожиданно на Театральной площади появился сам Джохар Дудаев. Говорят, хотел выступить перед собравшимися, надеясь убедить их перейти на свою сторону. Генерал был уверен, что его поддерживает большинство чеченцев, а в массовых протестных акциях он обвинял «российских провокаторов».

Говорят, генерала отговаривали от визита на Театральную площадь, но он был неумолим. «Я должен поговорить с моим народом»,— настоял он.

Как утверждали очевидцы, попытка поговорить с народом чуть не закончилась гибелью для генерала. Он лишь чудом смог спастись от набросившейся на него толпы.

Дудаевскому режиму тогда удалось устоять и подавить выступление оппозиции. Но ненадолго. Из подчинения официального Грозного стали выходить целые районы, как, например, Надтеречный и Урус-Мартановский. Их жители в подавляющем большинстве были настроены пророссийски. Дудаевцы даже не смели там показываться.

Ситуация для ичкерийских властей стала совсем угрожающей, когда в республике весной 1994 года появился выпушенный из «Лефортово» экс-председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов. К нему переметнулись даже некогда преданные генералу Дудаеву полевые командиры. Все шло к тому, что власть в Грозном могла бескровно смениться. Республика вернулась бы в правовое поле России. И произошло бы это под началом Руслана Хасбулатова, чья популярность в Чечне росла с каждым днем.

Но это напугало не только Джохара Дудаева и его сторонников, но и тогдашних обитателей Кремля, которые не хотели возвращения в большую политику бывшего председателя Верховного совета. В Москве решили свалить режим Дудаева руками вооруженной оппозиции. Но это затея провалилась.

Тогда федеральным властям пришлось проводить в Чечне масштабную военную операцию. Сначала одну, а потом другую.

Муса Мурадов

Фотогалерея

Война в Чечне глазами фотографа «Ъ»

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1995 год. Участник бандформирований во время боев в Грозном

1995 год. Участник бандформирований во время боев в Грозном

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Российский военнослужащий в пригороде Грозного во время боев в городе

1995 год. Российский военнослужащий в пригороде Грозного во время боев в городе

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Участник бандформирований во время боев в Грозном

1995 год. Участник бандформирований во время боев в Грозном

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Вид на разрушенный Грозный

1995 год. Вид на разрушенный Грозный

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Местная жительница в своей полуразрушенной квартире после массированных бомбежек Грозного

1995 год. Местная жительница в своей полуразрушенной квартире после массированных бомбежек Грозного

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Вооруженный автоматом боевик на велосипеде на улице города

1995 год. Вооруженный автоматом боевик на велосипеде на улице города

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Вооруженные люди на милицейском УАЗе

1995 год. Вооруженные люди на милицейском УАЗе

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Боевик с автоматом на улице разрушенного Грозного

1995 год. Боевик с автоматом на улице разрушенного Грозного

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Мужчина в кузове грузовика с флагом в первые дни после повторного взятия Грозного боевиками

1995 год. Мужчина в кузове грузовика с флагом в первые дни после повторного взятия Грозного боевиками

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Вооруженные чеченские дети едут на велосипеде по улице города

1995 год. Вооруженные чеченские дети едут на велосипеде по улице города

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Лагерь бандформирований в горах на юге Чечни

1995 год. Лагерь бандформирований в горах на юге Чечни

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Лагерь бандформирований в горах на юге Чечни. Боевики во время молитвы

1995 год. Лагерь бандформирований в горах на юге Чечни. Боевики во время молитвы

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Лагерь бандформирований в горах на юге Чечни. Погрузка оружия в грузовик

1995 год. Лагерь бандформирований в горах на юге Чечни. Погрузка оружия в грузовик

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Лагерь бандформирований в горах на юге Чечни

1995 год. Лагерь бандформирований в горах на юге Чечни

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Солдаты на БТР в центре города на фоне разрушенного в ходе массированных бомбежек Грозного здания

1995 год. Солдаты на БТР в центре города на фоне разрушенного в ходе массированных бомбежек Грозного здания

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Панорама сожженных в ходе массированных бомбежек Грозного деревьев и зданий

1995 год. Панорама сожженных в ходе массированных бомбежек Грозного деревьев и зданий

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Чеченская женщина пытается опознать погибших родственников среди десятков трупов, поднятых из вскрытой братской могилы на окраине Грозного

1995 год. Чеченская женщина пытается опознать погибших родственников среди десятков трупов, поднятых из вскрытой братской могилы на окраине Грозного

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Местные жители везут свои вещи на тележках по площади города

1995 год. Местные жители везут свои вещи на тележках по площади города

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Российские военные готовятся к штурму больницы в Буденновске, захваченной террористами Шамиля Басаева

1995 год. Российские военные готовятся к штурму больницы в Буденновске, захваченной террористами Шамиля Басаева

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Российские военные готовятся к штурму больницы в Буденновске, захваченной террористами Шамиля Басаева

1995 год. Российские военные готовятся к штурму больницы в Буденновске, захваченной террористами Шамиля Басаева

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Освобожденные заложники, в основном женщины и дети, покидают в сопровождении военных больницу в Буденновске, где они удерживались террористами Шамиля Басаева

1995 год. Освобожденные заложники, в основном женщины и дети, покидают в сопровождении военных больницу в Буденновске, где они удерживались террористами Шамиля Басаева

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Российский танкист успокаивает женщину с ребенком, освобожденную из захваченной террористами Шамиля Басаева больницы в Буденновске

1995 год. Российский танкист успокаивает женщину с ребенком, освобожденную из захваченной террористами Шамиля Басаева больницы в Буденновске

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Похороны погибших во время захвата террористами Шамиля Басаева больницы в Буденновске

1995 год. Похороны погибших во время захвата террористами Шамиля Басаева больницы в Буденновске

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Пожилая женщина, освобожденная из захваченной террористами Шамиля Басаева больницы в Буденновске

1995 год. Пожилая женщина, освобожденная из захваченной террористами Шамиля Басаева больницы в Буденновске

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Освобожденные заложники, покидают в сопровождении военных больницу в Буденновске

1995 год. Освобожденные заложники, покидают в сопровождении военных больницу в Буденновске

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Российские военные во время штурма больницы в Буденновске

1995 год. Российские военные во время штурма больницы в Буденновске

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Захват террористами Шамиля Басаева больницы в Буденновске

1995 год. Захват террористами Шамиля Басаева больницы в Буденновске

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Закрывшие свои лица боевики Шамиля Басаева показывают журналистам женщин и детей, взятых ими в заложники при захвате больницы в Буденновске

1995 год. Закрывшие свои лица боевики Шамиля Басаева показывают журналистам женщин и детей, взятых ими в заложники при захвате больницы в Буденновске

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Бойцы российской группы специального назначения «Альфа» штурмуют подступы к захваченной боевиками Шамиля Басаева больнице в Буденновске

1995 год. Бойцы российской группы специального назначения «Альфа» штурмуют подступы к захваченной боевиками Шамиля Басаева больнице в Буденновске

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Заложники, освобожденные из захваченной больницы в Буденновске

1995 год. Заложники, освобожденные из захваченной больницы в Буденновске

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Мужчины выгружают из кузова автомобиля тела погибших при захвате террористами Шамиля Басаева больницы в Буденновске

1995 год. Мужчины выгружают из кузова автомобиля тела погибших при захвате террористами Шамиля Басаева больницы в Буденновске

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1996 год. Захват села Первомайское в Дагестане группой боевиков Салмана Радуева. Местные жители во время стихийного митинга в окрестностях села Первомайское

1996 год. Захват села Первомайское в Дагестане группой боевиков Салмана Радуева. Местные жители во время стихийного митинга в окрестностях села Первомайское

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1996 год. Захват села Первомайское в Дагестане группой боевиков Салмана Радуева. Российские войска во время боевых действий в окрестностях села

1996 год. Захват села Первомайское в Дагестане группой боевиков Салмана Радуева. Российские войска во время боевых действий в окрестностях села

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1996 год. Солдаты федеральных войск России во время патрулирования города

1996 год. Солдаты федеральных войск России во время патрулирования города

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1996 год. Продажа бензина на улицах разрушенного Грозного

1996 год. Продажа бензина на улицах разрушенного Грозного

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1996 год. Разрушенный Грозный

1996 год. Разрушенный Грозный

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1996 год. Разбор разрушенного дома

1996 год. Разбор разрушенного дома

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1996 год. Взрыв на одном из участков газопровода

1996 год. Взрыв на одном из участков газопровода

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1996 год. Дети играют на сломанной военной технике

1996 год. Дети играют на сломанной военной технике

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1996 год. Собрание старейшин

1996 год. Собрание старейшин

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

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1995 год. Участник бандформирований во время боев в Грозном

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Российский военнослужащий в пригороде Грозного во время боев в городе

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Участник бандформирований во время боев в Грозном

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Вид на разрушенный Грозный

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Местная жительница в своей полуразрушенной квартире после массированных бомбежек Грозного

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Вооруженный автоматом боевик на велосипеде на улице города

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Вооруженные люди на милицейском УАЗе

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Боевик с автоматом на улице разрушенного Грозного

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Мужчина в кузове грузовика с флагом в первые дни после повторного взятия Грозного боевиками

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Вооруженные чеченские дети едут на велосипеде по улице города

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Лагерь бандформирований в горах на юге Чечни

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Лагерь бандформирований в горах на юге Чечни. Боевики во время молитвы

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Лагерь бандформирований в горах на юге Чечни. Погрузка оружия в грузовик

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Лагерь бандформирований в горах на юге Чечни

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Солдаты на БТР в центре города на фоне разрушенного в ходе массированных бомбежек Грозного здания

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Панорама сожженных в ходе массированных бомбежек Грозного деревьев и зданий

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Чеченская женщина пытается опознать погибших родственников среди десятков трупов, поднятых из вскрытой братской могилы на окраине Грозного

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Местные жители везут свои вещи на тележках по площади города

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Российские военные готовятся к штурму больницы в Буденновске, захваченной террористами Шамиля Басаева

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Российские военные готовятся к штурму больницы в Буденновске, захваченной террористами Шамиля Басаева

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Освобожденные заложники, в основном женщины и дети, покидают в сопровождении военных больницу в Буденновске, где они удерживались террористами Шамиля Басаева

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Российский танкист успокаивает женщину с ребенком, освобожденную из захваченной террористами Шамиля Басаева больницы в Буденновске

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Похороны погибших во время захвата террористами Шамиля Басаева больницы в Буденновске

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Пожилая женщина, освобожденная из захваченной террористами Шамиля Басаева больницы в Буденновске

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Освобожденные заложники, покидают в сопровождении военных больницу в Буденновске

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Российские военные во время штурма больницы в Буденновске

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Захват террористами Шамиля Басаева больницы в Буденновске

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Закрывшие свои лица боевики Шамиля Басаева показывают журналистам женщин и детей, взятых ими в заложники при захвате больницы в Буденновске

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Бойцы российской группы специального назначения «Альфа» штурмуют подступы к захваченной боевиками Шамиля Басаева больнице в Буденновске

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Заложники, освобожденные из захваченной больницы в Буденновске

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1995 год. Мужчины выгружают из кузова автомобиля тела погибших при захвате террористами Шамиля Басаева больницы в Буденновске

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1996 год. Захват села Первомайское в Дагестане группой боевиков Салмана Радуева. Местные жители во время стихийного митинга в окрестностях села Первомайское

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1996 год. Захват села Первомайское в Дагестане группой боевиков Салмана Радуева. Российские войска во время боевых действий в окрестностях села

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1996 год. Солдаты федеральных войск России во время патрулирования города

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1996 год. Продажа бензина на улицах разрушенного Грозного

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1996 год. Разрушенный Грозный

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1996 год. Разбор разрушенного дома

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1996 год. Взрыв на одном из участков газопровода

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1996 год. Дети играют на сломанной военной технике

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

1996 год. Собрание старейшин

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

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