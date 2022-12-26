«Пока не совсем понятно, в какой клуб уходит Сергей Пиняев»

Стоимость самых подорожавших игроков Российской футбольной премьер-лиги выросла почти на €34 млн. По данным портала Transfermarkt, больше всех увеличилась зарплата у полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна — с €3 млн до €9 млн. С €3 млн до €7 млн выросла цена нападающего «Спартака» из Ямайки Шамара Николсона и полузащитника «Ростова» Даниила Уткина. Но те, кого футбольные болельщики обсуждают больше всего, в топ-10 рейтинга не попали. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В список тех, кто серьезно подорожал, не вошел один из самых перспективных игроков нашего чемпионата — Сергей Пиняев. Хотя тот факт, что 18-летний парень, который уже вызывается в сборную, нашел новый клуб и уходит из самарских «Крыльев Советов» болельщики обсуждают активно. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров даже выложил в сеть телефонный разговор с господином Пинявым. И вроде как футболист хочет попрощаться с фанатами клуба, который да ему путевку в жизнь.

Если получится, то это точно будет очень круто. Только вот пока не совсем понятно, в какой клуб уходит Пиняев. Ранее говорили, что это будет московский «Локомотив». Может быть, поэтому губернатор в разговоре с игроком несколько раз спросил, уверен ли футболист в своем решении. Дело в том, что «Локомотив» сейчас — команда, мягко говоря, странная, но деньги тратит направо и налево. Например, за Пинявева и Глушенкова, «Локо» заплатит «Крыльям» больше €10 млн. Не говоря уже о подъемных 18-летнему Пиняву в 60 млн руб. При этом то, что продолжает сейчас делать клуб, который имеет полностью государственное обеспечение, вызывает вопросы.

Особенно это касается сотен миллионов рублей, которые государственный клуб выплачивает частным агентам. Любопытно, что глава РФС Александр Дюков узнал обо всем лишь от журналистов и даже пообещал разобраться в ситуации: «Цифры, которые называются, нужно проверить. Для того чтобы была большая прозрачность, мы будем реализовывать проект расчетного центра. Когда это произойдет, тогда у нас появится возможность ограничивать тех же агентов по размеру отчислений. Хорошо, что вы обратили внимание. Надо разобраться».

Возможно, все это так и останется лишь разговорами, а очередное повышение тарифов покроет покупки железнодорожников. К этому все мы как раз привыкли. Жаль только, если в таком клубе, как «Локомотив» юная футбольная звезда потеряется.

А вот «Крылья Советов», несмотря на распродажу, без ярких футболистов не останется. В Самару из Оренбурга перебирается Владимир Сычевой — тот самый, который сделал предложение девушке во время официального матча.

Эксцентричных поступков и обсуждаемых интервью с начала чемпионата в активе Сычевого немало. Переход из «Оренбурга» в «Крылья» тоже не обошелся без изюминки. Сычевой решил взять фамилию отчима, который воспитывал футболиста, как родной отец. Так что в «Крыльях Советов» после Нового года Владимир будет играть под другой фамилией — Писарский.

Но игрок уверяет, что со сменой фамилии поведение свое не изменит: «Я люблю выделяться и буду продолжать это делать, неважно, какая у меня будет игра — стану меньше забивать или больше — многим людям нравится. Почему нет?»

По неофициальным данным, зарплата 26-летнего игрока, который еще совсем недавно подрабатывал барменом, составит примерно 4 млн руб. в месяц. Это вдвое больше, чем в «Оренбурге». Купила же забивного форварда самарская команда за 100 млн руб. Так что «Крылья Советов, по крайней мере с точки зрения бизнеса, на первый взгляд выглядят отлично. А вот резонансное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи» сейчас оценить крайне сложно.

Да, Бердыев в российском футболе — фигура культовая. Казанский «Рубин» под его руководством дважды становился чемпионом страны и огорчал саму «Барселону». Так же наставник приводил к серебряным медалям «Ростов» и побеждал в Лиге чемпионов «Аякс» и «Баварию». Но при этом не будем забывать, что Кубрану Бердыеву сейчас 70 лет. О его зарплате в «Сочи» пока не сообщается, тренерский штаб не сформирован. А к своим обязанностям наставник притупит после Нового года.

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