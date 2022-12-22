«Футболистов в рейтинге меньше, чем хоккеистов»

Самый успешный спортсмен России живет и работает в США. В рейтинге, который опубликовало издание Sport24, первое место занял хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Второе место также у хоккеиста, который выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс» — Артемия Панарина. Замкнул тройку лучший теннисист России Даниил Медведев. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Перед Новым годом разного рода рейтингов точно будет много, но список самых успешных оставить без внимания сложно. Тем более что здесь учитывались не только деньги. В основе методологии рейтинга финансовые, медийные и социальные данные. Для всех спортсменов был собран соответствующий набор и рассчитан индекс, определяющий их место в списке по каждому из критериев.

Так, победа Александра Овечкина здесь — не только заслуга его зарплаты в «Вашингтон Кэпиталз». Хотя стоит сказать, что на данный момент хоккеист зарабатывает больше других спортсменов нашей страны — $13,5 млн в год. Но эти деньги клуб платит Овечкину заслуженно, уверен хоккеист, ныне главный тренер клуба ЦСКА Сергей Федоров: «Мы все знали, что он будет забивать минимум 45-55 шайб в сезоне. 10 сезонов Александр Овечкин отправлял в ворота более 45 — это феноменальные цифры. Нет никакого приема, сыграть против него невозможно».

Кстати, сейчас Овечкин в шаге от очередного исторического достижения в НХЛ. Александру осталось забросить всего одну шайбу для того, чтобы догнать в списке снайпера всех времен — знаменитого Горди Хоу. Сейчас на счету Овечкина 800 заброшенных шайб, и стать вторым в истории он может уже ближайшей ночью в игре «Вашингтона» с «Оттава Сенаторз».

До вечного рекорда Уэйна Гретцки, который забил за карьеру 894 шайбы, россиянину уже рукой подать. Кроме Овечкина, в топ-50 рейтинга входят еще 25 хоккеистов из различных клубов, в том числе российских, например Александр Радулов, который сейчас выступает за казанский «Ак Барс» и заработал за минувший год $4,56 млн расположился на 21 месте.

Футболистов в рейтинге меньше, чем хоккеистов — всего девять. Выше всех — на 17-м месте — Артем Дзюба. Он заработал $3 млн, но собрал больше 1 млн подписчиков в соцсетсях.

Представителей тенниса в топ-50 всего пять. У многих обозначены серьезные доходы. Например, Даниил Медведев за 2022 год заработал больше $10 млн и занял в списке третье место. Правда, с теннисом все не так просто, и вся сумма до спортсмена в итоге не дойдет, рассказал “Ъ FM” российский теннисист Константин Кравчук: «Из суммы, которую заработал Даниил Медведев, нужно вычесть налоги за каждый турнир.

Все расходы тоже ложатся на плечи теннисиста — перелеты, гостиницы, оплата услуг тренера и так далее. А футболистов и хоккеистов финансирует клуб, поэтому все деньги идут к ним в карман».

Представители фигурного катания также попали в список самых успешных. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова заработала за 2022 год $1,5 млн, но заняла в рейтинге только 12-ю строчку, а Камила Валиева из-за внимания СМИ и болельщиков расположилась на пятой, хотя ее заработок составил $639 тыс. в той же валюте.

Из других видов спорта в список попали представители ММА и лыжники — Александр Большунов и Вероника Степанова — которым, конечно, здорово помогла Олимпиада. Сейчас же международные турниры нашим спортсменам недоступны, поэтому ждать в списках самых успешных атлетов лыжников, биатлонистов, да и представителей каких-то других видов спорта, которые раньше зарабатывали неплохо, в ближайшем будущем не стоит.

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