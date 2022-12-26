ФСБ отчиталась о пресечении деятельности группировки ИГ, отправлявшей боевиков в Сирию и на Украину

ФСБ сообщила, что совместно с СКР пресекла на Урале и Северном Кавказе деятельность сообщества сторонников «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация; ИГ). По данным спецслужбы, они переправляли боевиков в Сирию и на Украину. В группировку входили 19 человек. Организатор и десять участников сообщества арестованы.

По данным ФСБ, члены группировки «создали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному обеспечению международной террористической организации ИГ». Утверждается, что члены сообщества по заданию эмиссаров ИГ переправляли боевиков из России на территорию Сирии и Украины «для ведения боевых действий против вооруженных сил РФ, а также для финансирования терроризма и оправдания террористической деятельности».

Задержания провели в Дагестане, Чечне, Тюменской области и ХМАО. В ходе обысков, по данным ФСБ, у подозреваемых были изъяты в том числе персональные компьютеры. В них якобы нашли фото- и видеоматериалы «об участии членов террористического сообщества в боевых действиях в Сирии в рядах ИГ, а также в националистических подразделениях ВСУ на Украине».

По данным СКР, с декабря 2021 года по настоящее время организатор и десять участников сообщества были задержаны и заключены под стражу. Двое обвиняемых были приговорены к длительным срокам лишения свободы, какие-либо подробности о них не приводятся. Еще восемь членов сообщества находятся в составе ИГ в Сирии, они объявлены в международный розыск, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.