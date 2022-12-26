Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 декабря

13:41.За время специальной военной операции на Украине бюджет и бизнес Липецка потратили 1,2 млрд руб. на нужды военных, покупку снаряжения для них, выплаты мобилизованным и гуманитарную помощь Донбассу. Об этом сообщила на пресс-конференции мэр Евгения Уваркина.

Из города на территорию боевых действий было отправлено свыше 250 т грузов

Как уточнила глава города, на «доукомплектование» военнослужащих из региона было потрачено 289 млн руб., из них 48 млн руб. — средства бюджета, остальное — «внебюджет». 265 млн руб. было направлено на выплаты мобилизованным. Еще в сумму 600 млн руб. оценивается переданная гуманитарная помощь для регионов Донбасса.

13:29. Мэрия Воронежа сообщила о перекрытии 27 декабря с 8:00 до 17:00 участка улицы Донбасской у вокзала «Воронеж-Курский». Улица перекрывается «в связи с необходимостью обеспечения безопасности».

12:39. В главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве скончался курянин Алексей Назаров, получивший тяжелое ранение в ходе специальной военной операции на Украине. О его смерти сообщили в отделении «Союза десантников» в Курчатове Курской области.

10:38. В Белгородской области за счет средства Фонда президентских грантов будет реализован проект проката детских принадлежностей «Растем вместе», власти рассчитывают, что он будем помогать семьям, прибывшим с территории Донбасса и Украины.

Организация купила 77 единиц детских принадлежностей: коляски, кровати, матрацы, комплекты в кровать, ванночки, стулья для кормления, ходунки, велосипеды, самокаты, санимобили, санки-коляски, комплекты детской мебели, комоды, автокресла, автолюльки, манежи, напольные качели и другое. Открыть пункт проката планируется в январе 2023 года.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 25 декабря