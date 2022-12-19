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«С таким российские города не сталкивались»

На Белгородчине ликвидируют последствия массовых обстрелов

В результате украинских обстрелов 18-19 декабря убит один и ранены 12 человек, повреждены не менее 85 домов, свыше 40 автомобилей, нанесен ущерб инфраструктуре Белгородской области. Обстрелы стали одними из самых массовых за последнее время в регионе. В пострадавших домах уже затянули пленкой поврежденные окна, проводится оценка ущерба, возобновлена подача электроэнергии. Вчера же с обстрелами вновь столкнулись и власти Курской области, в этом регионе обошлось без пострадавших.

Сильнее всего в результате обстрелов 18 декабря пострадала птицефабрика под Белгородом

Сильнее всего в результате обстрелов 18 декабря пострадала птицефабрика под Белгородом

Фото: телеграм-канал Губернатора Гладкова

Сильнее всего в результате обстрелов 18 декабря пострадала птицефабрика под Белгородом

Фото: телеграм-канал Губернатора Гладкова

18–19 декабря в Белгородской области произошло сразу шесть обстрелов с повреждениями гражданских объектов — такой интенсивности, судя по официальным сообщениям местных властей, не было с конца ноября. Три снаряда в воскресенье упали в Журавлевке Белгородского района, но к жертвам они не привели — население давно вывезено из села. Около 14 часов в воскресенье в Белгороде и Белгородском районе сработала система ПВО. В облцентре пострадали здания в районе улицы Славянской, но жители сообщали и о падении единичных осколков от ракет и в других районах южной части города.

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В Белгородском районе основной удар пришелся по птицефабрике агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» в селе Ясные Зори. Вечером воскресенья под украинский огонь попал райцентр Красная Яруга. В понедельник около полудня был обстрелян Шебекинский городской округ (конкретнее места попаданий власти не называли), а часом позднее — хутор Панков того же округа.

Чем именно вызваны разрушения, местные власти не поясняли. Но Минобороны РФ в ходе брифинга 19 декабря сообщило, что в воздушном пространстве Белгородской области были сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.

В результате обстрелов Белгорода, Ясных Зорь и Красной Яруги погиб один человек (приехавший на птицефабрику из Тамбова работник подрядной организации), 12 получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Шебекинском городском округе пострадавших не было.

В Белгороде повреждено не менее 60 квартир и более 15 жилых домов. Уже в воскресенье в облцентре затянули поврежденные оконные проемы пленкой и навели порядок на прилегающей территории. В понедельник проводились замеры повреждений и началось восстановление подачи тепла, при этом власти продолжали принимать заявки от жителей, чье жилье пострадало. По словам господина Гладкова, в первую очередь будет восстанавливаться жилье, а уже затем — хозпостройки.

На птицефабрике в Белгородском районе пострадали как минимум один корпус и несколько машин спецтехники. Глава Белгородского района Владимир Перцев в ходе прямого эфира в соцсетях 19 декабря рассказал, что в результате работы ПВО в районе также «есть повреждения домов и автомобилей»: «Все зафиксировано, сейчас работает комиссия по оценке».

В Красной Яруге пострадало остекление и кровля в трех четырехэтажных многоквартирных домах (всего повреждено восемь жилых и нежилых помещений), а также автомобили. Возгорание хозпостроек ликвидировали еще ночью, в понедельник устраняли последствия «на газопроводе, трубопроводе, теплоснабжении и линии электропередачи», рассказал Вячеслав Гладков.

В Шебекинском городском округе из-за обстрела в понедельник без электроснабжения временно остались около 14 тыс. жителей, что могло повлечь перебои с водоснабжением в отдельных домах. Аварийные бригады оперативно переподключали потребителей на резервные источники питания, насосные станции водоснабжения были перезапущены в течение часа после обстрела. На хуторе Панков в результате обстрела выбиты окна в двух частных домах, вчера там продолжался подомовой обход.

Вчера в ходе вечернего прямого эфира в соцсетях белгородцы пожаловались Вячеславу Гладкову и на закрытые убежища, и на позднее оповещение. Губернатор пообещал «поправлять тех, кто не отрабатывает» с убежищами, и в очередной раз признал проблему с оповещением: «Если происходит длительный обстрел, то, согласен, нужно включать звуковую сирену. А вчера взрывы произошли — и все. (Заранее оповестить.— «Ъ») времени у нас нет — слишком близко мы находимся к границе. SMS-оповещение было эффективным в Шебекине в сентябре, а вчера — нет: нет оборудования, которое позволяет одновременно отправить сообщения всем жителям Белгорода, поэтому отправляли последовательно».

Он отметил, что окончательное решение относительно включения сирен в Белгороде не принято, потому что нужно «продумывать последствия»: «Насчет больших городов мы попытаемся найти способ доведения информации с Минобороны и МЧС. С такими сложными ситуациями до сегодняшнего дня российские города не сталкивались».

Губернатор Курской области Роман Старовойт 19 декабря также сообщил об обстреле двух сел — Елизаветовки Глушковского района и Гуева Суджанского района. По словам главы региона, в Елизаветовку попало девять снарядов, поврежден один дом: разрушена стена, перебита газовая труба, выбиты окна. В Гуеве шесть снарядов упали за пределами частных домовладений. Пострадавших в населенных пунктах нет.

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Отметим, что 16 декабря Белгородскую область посещала федеральная комиссия во главе с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Также в нее вошли помощник президента Максим Орешкин, первый замминистра финансов РФ Леонид Горнин и замминистра строительства Александр Ломакин. Как рассказал губернатор, гости объехали приграничные населенные пункты, которые подвергаются обстрелам, и обсудили возможную помощь региону со стороны федерального центра. Речь, в частности, шла о компенсации ущерба аграриям и бизнесу.

«Очень многое будет зависеть от того, как мы отработаем эти вопросы в каждом конкретном министерстве»,— пояснил господин Гладков.

Олег Мухин

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