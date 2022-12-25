Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 25 декабря

10:33. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

09:23. Новая партия посылок передана мэром города Орла Юрием Парахиным орловским добровольцам, которые служат в районе Сватово ЛНР. Общий вес посылки составил порядка 5 т.

07:38. 14-летний мальчик, наступивший вчера на взрывоопасный предмет в селе Щетиновка Белгородского района Белгородской потерял ступню, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ребенок по-прежнему находится в реанимации.