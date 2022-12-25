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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 25 декабря

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

10:33. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

09:23. Новая партия посылок передана мэром города Орла Юрием Парахиным орловским добровольцам, которые служат в районе Сватово ЛНР. Общий вес посылки составил порядка 5 т.

07:38. 14-летний мальчик, наступивший вчера на взрывоопасный предмет в селе Щетиновка Белгородского района Белгородской потерял ступню, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ребенок по-прежнему находится в реанимации.

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 24 декабря

В селе Щетиновка Белгородского района Белгородской ранен подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Четырнадцатилетний парень наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, в результате…

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