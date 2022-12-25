Главные новости за выходные 24-25 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Торговый центр «Вега» в станице Тбилисской в Краснодарском крае загорелся утром 25 декабря. Площадь пожара составила около 1 тыс. кв.м

Позже председатель СКР Александр Бастрыкин получил представить доклад об обстоятельствах пожара в торговом центре в станице Тбилисской.

Синоптики предупредили о мокром снеге и дождях в Краснодарском крае 26 декабря.

На городской площади Краснодара торжественно открыли главную елку краевой столицы. Рождественская ярмарка и новогодний городок будут работать здесь до 8 января.

Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Краснодаре снизилась за год на 5%, до 20,9 тыс. руб.

В Сочи открыли горнолыжные трассы. Первых лыжников и сноубордистов в Сочи приняли трассы горной долины Цирк-2, расположенные на высоте 2050 метров.

Два водителя КамАЗов погибли в аварии в районе станицы Северской. ДТП произошло из-за того, что у одного из грузовиков взорвалось колесо.

Краснодар занял третью строчку в рейтинге городов, жители которых чаще всего покупают товары для взрослых.

В Сочи фура компании «Магнит» протаранила автобус. По словам водителя фуры, его машина стала неуправляемой и ее вынесло на встречную полосу.

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