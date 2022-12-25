В станице Тбилисской сгорел торговый центр «Вега»

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Торговый центр «Вега» в станице Тбилисской в Краснодарском крае загорелся утром 25 декабря. Площадь пожара составляет около 1 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 8:15, на месте ЧП в настоящий момент работает три звена газодымозащитной службы. В 9:07 горение было локализовано на площади около 1 тысячи.

«При ликвидации пожара задействовано 63 человека, 18 единиц техники, от МЧС России 39 человек личного состава», — рассказали в ведомстве.

Тат Гаспарян

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