В Сочи открыли горнолыжные трассы

Первых лыжников и сноубордистов в Сочи приняли трассы горной долины Цирк-2, расположенные на высоте 2050 метров над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта. Загруженность отелей в поселке Эсто-Садок достигает 60%. Ожидается, что в новогодние дни загрузка горного кластера составит не менее 90%, а пятизвездочных отелей — 100%.

Гостей в горном кластере принимают 147 объектов размещения общей емкостью свыше 11 тыс. номеров, уже запущена вся туристическая инфраструктура. На «Роза Хутор» и «Газпром» горнолыжные трассы планируют запустить 29 декабря.

Маргарита Синкевич

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