Бастрыкин потребовал доложить об обстоятельствах пожара в ТЦ «Вега» в станице Тбилисской

Председатель СК России Александр Бастрыкин получил представить доклад об обстоятельствах пожара в торговом центре в станице Тбилисской. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Очевидцы выложили в социальные сети видео полыхающего здания. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал»,— говорится в сообщении.

Пожар в ТЦ «Вега» по улице Октябрьская в станице Тбилисской Краснодарского края произошел утром 25 декабря. По сообщению региональной прокуратуры, предварительно причиной пожара стало замыкание электропроводки. В настоящее время пожар на площади 1000 квадратных метров полностью ликвидирован силами ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Тат Гаспарян

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