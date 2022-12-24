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В Сочи фура компании «Магнит» протаранила автобус

ДТП произошло вечером 23 декабря в поселке Якорная Щель Лазаревского района Сочи. Информация об этом была опубликована в Телеграм-канале «ЧП Сочи».

По словам водителя фуры компании «Магнит», «его машина стала неуправляемой, его вынесло на встречную полосу, где он сначала зацепил кузов грузовой “Газели”, а затем въехал в пассажирский автобус». Пассажирский микроавтобус принадлежит санаторию «Магадан». По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, пострадали четыре человека. Они доставлены в городскую клиническую больницу Сочи.

Маргарита Синкевич

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