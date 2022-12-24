В Краснодаре открыли главную елку краевой столицы

На городской площади Краснодара торжественно открыли главную елку краевой столицы. В мероприятии приняли участие мэр Краснодара Евгений Наумов и председатель гордумы Вера Галушко. Об этом глава города сообщил в своем Телеграм-канале.

«Частичку праздничного настроения сегодня подарили местные артисты, которые в образе Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей поздравили горожан с наступающими праздниками. Увидел, что краснодарцы — взрослые и дети — уже в предвкушении Нового года. Впереди — всего одна рабочая неделя, и наступят длинные новогодние выходные»,— написал Евгений Наумов.

В пресс-службе администрации Краснодара сообщают, что с сегодняшнего дня и до 8 января ежедневно с 10:00 до 22:00 на Главной городской площади будут работать аттракционы и резиденция Деда Мороза, а также Рождественская ярмарка. Еще две новогодние ярмарки откроются 25 декабря на площади им. А. С. Пушкина.

До 15 января с 17:00 до 23:00 на колесе обозрения в парке «Городской Сад» запустят новогоднее светомузыкальное шоу, которое будет сопровождаться произведением Петра Чайковского «Вальс цветов». В новогоднюю ночь представление продлится до 01:00.

Маргарита Синкевич

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