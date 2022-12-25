Арендное жилье в Краснодаре подешевело на 5% за год

Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Краснодаре снизилась за год на 5%, до 20,9 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании экспертов «ЦИАН.Аналитики».

В первую тройку регионов РФ со снижением стоимости арендного жилья в 2022 году попали Ставрополь, Санкт-Петербург и Севастополь. Москва находится на четвертом месте рейтинга.

В крупных городах России (более 500 тыс. жителей) за год средняя стоимость аренды квартир выросла до 19,6 тыс. руб. в месяц (на 4,1%). Снижение арендных ставок произошло в восьми городах, а повышение — в 29. На первом месте по снижению стоимости на однокомнатную квартиру находится Ставрополь, здесь цена аренды в 2022 году на 12% меньше (16,2 тыс. руб.), чем в прошлом году.

На втором месте Санкт-Петербург, где средняя цена аренды квартиры составила 28,6 тыс. руб. (-11,5%), на третьем — Севастополь (минус 9,4%, до 21,3 тыс. руб.). На четвертой строчке рейтинга — Москва, в столице стоимость аренды снизилась на 8%, до 43,9 тыс. руб.

Максимальный рост цен на аренду однокомнатной квартиры зафиксирован в Кемерово — до 18,7 тыс. руб. (+31,7%), Ростове-на-Дону — до 21,8 тыс. руб. (+24,6%) и Челябинске — до 15,5 тыс. руб. (+21,1%).

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram