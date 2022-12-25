Мокрый снег и дожди обещают синоптики 26 декабря в Краснодарском крае

В понедельник, 26 декабря, в Краснодарском крае ожидаются дожди и мокрый снег. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

В предгорьях, как прогнозируют синоптики, местами пройдут дожди, в горах ночью и утром с мокрым снегом. Ветер юго-восточный и восточный 5–10 м/с.

Ночью температура воздуха +2…-3°, днем 5…10°, в северной половине края 1…6°; в горах ночью +1…-4°, днем 1…6°.

На Черноморском побережье ожидаются переменная облачность, местами дождь. Температура воздуха ночью 3…8°, днем 7…12°.

Тат Гаспарян

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