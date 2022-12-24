Два водителя КамАЗов погибли в аварии в районе станицы Северской

ДТП со смертельным исходом произошло вчера около 19:30 на федеральной трассе А-146 в районе станицы Северской. Погибли двое мужчин в возрасте 33 и 34 лет.

По предварительным данным, у грузового автомобиля MAN, который двигался в сторону Новороссийска, взорвалось колесо. В результате 56-летний водитель потерял управление и врезался в КамАЗ под управлением 33-летнего водителя. Потом MAN выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим КамАЗом, водителем которого был 34-летний мужчина. По данным отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД, водители КамАЗов от полученных травм погибли.

Маргарита Синкевич

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