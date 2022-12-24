Краснодар вошел в топ-3 городов, лидирующих по объемам продаж игрушек для взрослых

Краснодар занял третью строчку в рейтинге городов, жители которых чаще всего покупают товары для взрослых. Такое исследование провели крупные интернет-магазины по запросу издания E1.RU.

Первое и второе место маркетплейсы единодушно отдали Москве и Санкт-Петербургу. На третьем месте, по данным «СберМегаМаркета» и Ozon, оказался Краснодар. Интимные товары популярны также у жителей Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска и Казани.

Как сообщает издание, все компании отмечают значительное увеличение объемов продаж товаров для взрослых в 2022 году по сравнению с прошлым годом. Так, у «СберМегаМаркета» показатели выросли на 25%, у Ozon — в полтора-два раза, у «Золотого яблока» — почти в два раза.

Маргарита Синкевич

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