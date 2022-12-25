Первый самолет приземлился в новом терминале аэропорта Нового Уренгоя

Новый терминал аэропорта Нового Уренгоя принял первый тестовый рейс из Салехарда, сообщила пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Теперь все пассажирские рейсы будут обслуживаться только в данном терминале.

Площадь нового пассажирского терминала составляет 19,6 тыс. кв. метров. Пропускная способность — 840 пассажиров в час. Пропускная способность багажной системы — 540 чемоданов в час, общая протяженность конвейерных лент — 356 метров. Аэровокзал оснащен 12 стойками регистрации и тремя телескопическими трапами.

Напомним, первый этап реконструкции аэропорта был завершен в июне 2021 года. В эксплуатацию была введена часть магистральной рулежной дорожки (МРД), одна из трех рулежных дорожек (РД-А) и четыре места стоянки. В январе 2022 года в эксплуатацию была введена обновленная взлетно-посадочная полоса.

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Диана Сунагатуллина