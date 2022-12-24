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Коммерсантъ FM
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Путин в телефонном разговоре обсудил с Алиевым ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым состоялся телефонный разговор, приуроченный к дню рождения азербайджанского политика. Президенты также обсудили обстановку на границе Армении и Азербайджана.

«Были затронуты также некоторые вопросы практической реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, связанные, в частности, с обеспечением безопасности на азербайджанско-армянской границе»,— говорится в пресс-релизе на сайте Кремля.

В начале декабря азербайджанская сторона перекрыла Лачинский коридор — единственную дорогу, которая связывает Армению и Нагорный Карабах. Данный эпизод карабахского конфликта спровоцировал критическую реакцию со стороны армянских властей — они обвинили российских миротворцев, дислоцированных в коридоре, в невыполнении своих обязательств. В Кремле пообещали продолжить обсуждение решения проблемы с Арменией и союзниками.

Подробнее о «блокаде» непризнанной республики — в материале «Ъ» «В Карабахе нашлись протестные ископаемые».

Андрей Сапожников

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