Главные новости за 23 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Режим ограничения полетов в трех аэропортах Краснодарского края продолжит действовать до 2 января 2023 года.

Розничная сеть «Магнит» запустила центр выращивания вешенок и опят. Инвестиции в проект составили 1 млрд руб.

Президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий вышел из состава исполнительного комитета Российского футбольного союза по состоянию здоровья.

В Краснодарском крае не планируют вводить запрет на запуск фейерверков в новогоднюю ночь, а также не станут ограничивать продажу пиротехнических средств.

Полномочия двух депутатов гордумы Новороссийска прекратили досрочно за нарушения антикоррупционного законодательства. Еще 14 городским парламентариям вынесли предупреждения за то, что они скрыли доходы на общую сумму 6,4 млн руб.

Бывший депутат ЗСК Сергей Фурса подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также о взыскании морального вреда к фермеру Евгению Арданкину из-за его высказываний в интернете.

Годовая инфляция в Адыгее снижается уже седьмой месяц подряд. В ноябре она составила 11,8%, что ниже общероссийского показателя (12%).

В Краснодарском крае из-за превышения порога заболеваемости гриппом и ОРВИ закрылись две школы и несколько классов.

Мэрия Сочи предостерегла от покупок квартир в здании морского вокзала, расположенного в Хостинском районе. Объявления о продаже апартаментов бизнес-класса размещены на различных интернет ресурсах. Стоимость студии площадью 20,8 кв. м оценивается в 9,3 млн руб.

Анапский городской суд назначил гражданину США Джейми Диасу наказание в виде штрафа в 2 тыс. руб. с принудительным выдворением из РФ за нарушение визового режима.

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