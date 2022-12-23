Сергей Галицкий покинул исполком РФС по состоянию здоровья

Президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий вышел из состава исполнительного комитета Российского футбольного союза по состоянию здоровья. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на главу РФС Александра Дюкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко / ФК «Краснодар» Фото: Андрей Шрамко / ФК «Краснодар»

«Сергей Галицкий в октябре написал заявление о выходе из исполкома по состоянию здоровья. Физически участвовать он не может, числиться он не хотел. Мы заявление приняли»,— сказал Дюков.

В сентябре 2021 года бизнесмен Сергей Галицкий сообщил о своей болезни, которая не дает ему посещать матчи «Краснодара». Однако точный диагноз президент клуба называть не стал.

Татьяна Ручкина

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