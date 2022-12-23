Анапский суд выдворил за пределы РФ гражданина США за нарушение визового режима

Анапский городской суд назначил гражданину США Джейми Диасу наказание в виде штрафа в 2 тыс. руб. с принудительным выдворением из РФ за нарушение визового режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Уроженец штата Калифорния въехал на территорию РФ в декабре 2019 года по деловой визе. Срок его временного пребывания в России истек 28 ноября 2022 года, несмотря на это, он оставался в Анапе.

Американца признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ. В судебном заседании он признал вину в полном объеме.

До исполнения судебного решения Джейми Диас помещен в Центр временного содержания иностранцев. Постановление не вступило в законную силу.

Татьяна Ручкина

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