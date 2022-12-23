Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аэропорты Кубани останутся закрытыми до 2 января

Режим временного ограничения полетов в аэропортах Краснодарского края, кроме Сочи, продолжит действовать до 2 января 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Запрет на полеты введен в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В качестве альтернативных маршрутов в ведомстве перевозчикам рекомендовали использовать действующие аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...