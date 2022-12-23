Аэропорты Кубани останутся закрытыми до 2 января

Режим временного ограничения полетов в аэропортах Краснодарского края, кроме Сочи, продолжит действовать до 2 января 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Запрет на полеты введен в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В качестве альтернативных маршрутов в ведомстве перевозчикам рекомендовали использовать действующие аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Анастасия Донскова

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