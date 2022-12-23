Экс-депутат ЗСК Фурса подал иск о защите деловой репутации к фермеру из Динского района

Бывший депутат Законодательного собрания края (ЗСК) Сергей Фурса подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также взыскании морального вреда к Евгению Арданкину. Карточка дела размещена на сайте Арбитражного суда Краснодарского края (АСКК). Судебное заседание назначено на 6 февраля 2023 года.

Месяцем ранее Динской районный суд передал исковое заявление Сергея Фурсы к Евгению Арданкину по подсудности в арбитраж.

«Суд полагает, что данный спор относится к предпринимательской и иной экономической деятельности, поскольку фактически относится к спору между ООО "Агрохолдинг "Васюринский" и Николая Арданкина об оспаривании договоров купли-продажи земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, использование которых возможно только с целью ведения на них сельскохозяйственных работ. Указанный вывод сделан судом на том основании, что на момент подачи иска Сергей Фурса являлся правообладателем агрохолдинга, а Евгений Арданкин представлял интересы своего отца при рассмотрении указанного дела»,— говорится в определении суда.

Согласно материалам дела, Сергей Фурса просит суд признать не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию сведения, размещенные в интернете, а также обязать ответчика удалить и опровергнуть эту информацию. Кроме того, истец намерен взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 3 млн руб. О каких сведениях идет речь — в исковом заявлении не уточняется.

В октябре несколько фермеров из Динского района записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили расследовать, по их мнению, незаконный захват принадлежащих им земель агрохолдингом «Васюринский». Среди якобы пострадавших аграриев указан господин Арданкин, пишет «Блокнот Краснодар».

20 ноября председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку после того, как журналисты телеканала «Россия» сообщили о махинациях с разорением предпринимателей на Кубани. В эфире телепрограммы «Вести. Дежурная часть» вышел сюжет о действиях экс-депутата Заксобрания Краснодарского края Сергея Фурсы, который якобы лишал бизнеса предпринимателей Краснодарского края.

Наталья Решетняк

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