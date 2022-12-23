На Кубани из-за вспышки гриппа и ОРВИ закрыли две школы и несколько классов

В Краснодарском крае из-за превышения порога заболеваемости гриппом и ОРВИ закрылись две школы и несколько классов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По информации министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, школы закрыты в Щербиновском и Усть-Лабинском районах. Из-за высокой заболеваемости также закрыли отдельные классы в 12 школах различных муниципалитетов.

21 декабря в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщили, что эпидемический порог в Краснодаре по гриппу и ОРВИ превышен на 60,4%. Всего в регионе с начала эпидсезона зарегистрировано 757 случаев гриппа. При этом пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в середине января.

Татьяна Ручкина

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