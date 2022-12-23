Дело в шляпке

Розничная сеть «Магнит» запустила центр выращивания вешенок и опят. Инвестиции в проект составили 1 млрд руб. Грибной корпус размещен на территории промышленного парка «Краснодар». Предприятие способно производить более 1 тыс. тонн продукции в год. Эксперты считают, что запуск нового производства и расширение ассортимента обеспечат компании хорошее конкурентное преимущество.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Альбина Баразгова Фото: Альбина Баразгова

Сегодня в Краснодаре компания «Магнит» официально запустила центр выращивания вешенок и опят. Грибное производство разместилось на базе действующего шампиньонного комплекса. Объем вложений — 1 млрд руб., сообщает пресс-служба ритейлера. Источник финансирования инвестпроекта не раскрывается.

Производительность нового предприятия составит более 1 тыс. тонн продукции в год. В специальных камерах выращивают два вида вешенок (обыкновенную и лимонную), опята и шиитаке.

По данным компании, центр включает полный цикл процессов: от заготовки соломы для субстрата до упаковки готовой продукции и доставки собственным автотранспортом компании в регионы.

«Мы реализуем проект по выращиванию новых видов грибов в рамках стратегической задачи по формированию разнообразного предложения для наших покупателей. Наше предприятие станет крупнейшим в России по производству вешенок, опят и шиитаке. Несмотря на то, что на эти виды грибов приходится пока только 10% потребления, мы считаем эту категорию весьма перспективной, она будет расти быстрее рынка. На первом этапе мы будем предлагать пять наименований продукции с возможностью дальнейшего расширения ассортимента», - сообщил директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу розничной сети «Магнит» Евгений Случевский.

Благодаря запуску предприятия «Магнит» планирует на 100% закрыть потребность розничной сети в опятах и шиитаке, и на 70% — в вешенках.

«Грибы до сих пор не включены в программу продовольственной безопасности страны. Это новый белок. Это производство, которое позволяет выдавать качественный белковый продукт с характеристиками не хуже мяса и значительно дешевле. И углеродный след оставляет не такой большой, как животноводство. Это в тренде современного потребления. Мы, совместно с министерством сельского хозяйства Краснодарского края, хотим включить грибы в доктрину продовольственной безопасности», - сообщил директор по агропромышленным производствам розничной сети «Магнит» Илья Гамов.

По словам господина Гамова, уже началось обсуждение проекта по созданию мицелия (грибниц). Сейчас российский мицелий покрывает около 40% рынка, оставшиеся 60% заказывают за границей. Потребность мицелия составляет порядка 4 млн литров в год.

По словам вице-губернатора Кубани Андрея Коробки, Краснодарский край входит в число регионов-лидеров в отрасли грибоводства. За последние пять лет производство грибной продукции в крае выросло почти в два раза - с 12 до 20,6 тыс. тонн. В настоящий момент в крае работает три крупных грибоводческих комплекса. За последние пять лет производство грибной продукции в крае выросло почти в два раза - с 12 до 20,6 тыс. тонн. Из них более 7 тыс. тонн производит компания «Магнит».

Фото: Альбина Баразгова

Генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что запуск инвестпроекта «Магнита» экономически оправдан.

«Сейчас производственные мощности “Магнита” загружены на беспрецедентно высоком уровне и есть потенциал для роста этого показателя. “Магнит” с помощью собственных производственных предприятий уже сформировал линейку продукции, овощей и грибов, и это уже становится конкурентным преимуществом сети. Поэтому расширение ассортимента и запуск новых производственных линий выглядят очень оправдано. Кроме того, запуск нового производства дает возможность управлять себестоимостью, ценой на полке и делать продукцию более привлекательной. Это стимулирует ее потребление. Я думаю, что рост продаж в этой категории продолжится», – рассказал господин Бурмистров.

Альбина Баразгова