Инфляция в Адыгее снизилась до 11,8%

Годовая инфляция в Адыгее снижается уже седьмой месяц подряд. В ноябре она составила 11,8%, что ниже общероссийского показателя (12%). Это связано с расширением предложения отдельных продуктов и непродовольственных товаров, а также со снижением издержек производителей, сообщает отделение Банка России — Национальный банк по республике.

Из-за увеличения посевных площадей и хорошей урожайности на рынках региона появилось больше овощей. В связи с этим в ноябре снизились цены на картофель, огурцы, помидоры и капусту. Кроме того, за счет увеличения поголовья птицы в Адыгее и увеличения производства говядины в регионах-поставщиках замедлился рост цен на мясо, а также вареную колбасу и сосиски. Из-за модернизации и открытия в регионе новых кафе-пекарен медленнее повышалась цена на кексы, рулеты и торты.

Рост стоимости непродовольственных товаров в ноябре в Адыгее также замедлился из-за ослабления потребительской активности на ряд товаров длительного пользования. За счет механизма параллельного импорта в регионе медленнее росла стоимость новых и подержанных импортных легковых машин и шин. Аналогичная тенденция отмечается и по бензину на фоне стабильного предложения моторного топлива в условиях ограничения экспортных поставок нефтепродуктов.

Также из-за роста производства в Адыгее увеличился ассортимент мебели. Кроме того, из-за сокращения затрат производителей на сырье в результате экспортных ограничений цены на шкафы и наборы корпусной мебели росли медленнее.

В Краснодарском крае годовая инфляция снизилась с 17,5% в апреле до 11,1% в ноябре. Это произошло за счет высокой самообеспеченности продовольственными товарами и, соответственно, меньшим влиянием логистических издержек.

Татьяна Ручкина

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