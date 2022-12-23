Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 23 декабря

09:42. В Воронежской области мобилизованные граждане и члены их семей освобождены от начисления пеней в случае неуплаты взносов на капитальный ремонт.

09:36. Житель Липецкой области ефрейтор Роман Додерко награжден медалью Суворова «за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность». В ходе спецоперации боец вывел из-под обстрела грузовик с ранеными.

09:01. Росавиация продлила до 2 января 2023 года режим временного ограничения полетов в Белгород, Воронеж, Курск и Липецк. Ограничения также касаются семи аэропортов юга и центра страны: Анапы, Брянска, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

06:01. Раненного в Донецке экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина перевезут на лечение в Москву. Он получил ранение в шейный позвонок при обстреле.